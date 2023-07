Serie B, Kolarov lascia il Pisa

"Il Pisa Sporting Club informa che Aleksandar Kolarov, investito lo scorso 3 giugno del ruolo di Direttore Sportivo, ha comunicato alla Società la decisione di non formalizzare l’accordo, rinunciando all’incarico". Con uno scarno comunicato ufficiale, il Pisa ha comunicato da poche ore la decisione dell'ex terzino di Roma e Inter d'interrompere il rapporto con il club toscano.

Dopo neanche un mese dalla sua investitura, Kolarov ha lasciato ufficialmente il ruolo da direttore sportivo. Una notizia che è arrivata mentre la società era impegnata a presentare il nuovo allenatore nerazzurro, Alberto Aquilani. E' stato il direttore generale del Pisa, Giovanni Corrado, a spiegare la situazione: "Kolarov aveva preoccupazioni, e qualche giorno fa io l’ho sentito personalmente, manifestando perplessità circa la sua predisposizione e disponibilità. Ci ha chiesto di poter andare in Serbia qualche giorno per riflettere. Ieri quindi ha sentito Giovanni Corrado dicendo che non se la sentiva. Noi abbiamo accettato, apprezzando la sua onestà intellettuale. Ci ha detto per tempo di non sentirsela di fare questo lavoro".

Dopo l'addio di Claudio Chiellini, tornato alla Juventus Under 23, i toscani ora cercano un nuovo ds con cui tuffarsi sul mercato per costruire una rosa importante. Il terzino nerazzurro Beruatto (figllio d'arte) intanto è nel mirino dell'Empoli, in serie A.