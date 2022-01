Serie B, il Lecce vince il recupero e sale in testa alla classifica

Missione compiuta. Doveva vincere per conquistare la vetta della classifica e il Lecce è stato di parola: ha battuto la L.R. Vicenza per 2-1 e ha ottenuto il primo posto in classifica. Con il successo sui biancorossi, la squadra di Baroni è arrivata a 40 punti e conquistato anche la terza vittoria di fila. Scavalcati in un solo colpo sia il Pisa, che era primo fino a ieri con 39 punti, e il Brescia, secondo a quota 38. Ora tutti in fila dietro ai salentini, inarrestabili.

Contro la L.R. Vicenza si è visto in azione il vero Lecce, soprattutto nel primo tempo quando ha segnato due reti molto belle: la prima con Listkowski (migliore in campo) e l’altra con il bomber Coda, al 38′. Nella ripresa i salentini hanno badato essenzialmente a conservare il doppio vantaggio non forzando il ritmo ma limitandosi a contenere gli attaccanti vicentini. Sul finire della gara però un errore di Dermaku ha permesso a Meggiorini di accorciare le distanze. Negli ultimi minuti la L.R. Vicenza ha spinto con la forza della disperzione nel tentativo di raggiungere il pari, ma era troppo tardi. I biancorossi sono ultimi con 8 punti e al momento non riescono a dare una svolta nonostante la rivoluzione in atto sul mercato. Sarà fondamentale per Brocchi il secondo recupero da giocare nel fine settimana, domenica alle 14:30, in casa contro l'Alessandria. Una partita che sa già di ultima chiamata per i biancorossi.

Domenica tre recuperi

LR VICENZA – ALESSANDRIA Domenica 30 gennaio h. 14.30

CITTADELLA – COSENZA Domenica 30 gennaio h. 14.30

PARMA – CROTONE Domenica 30 Gennaio h. 14.30