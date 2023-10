Serie B, Lecco ancora senza allenatore: ora è Zenga il favorito

Zaffaroni dice no, il Lecco resta senza allenatore. Dopo l'esonero di Foschi, la neopromossa lombarda non ha ancora trovato un successore per rimettersi al lavoro durante la sosta e rilanciare le sue ambizioni di salvezza nel torneo cadetto, in cui torna dopo 50 anni.

Solo un punto finora in sei partite per la fomazione del patron Di Nunno, che deve però recuperare ben tre partite, dopo le lunghe vicende giudiziarie dell'estate per motivi riguardanti lo stadio.

Incassato il no dell'ex allenatore del Verona, sono scattati i colloqui e i rumors impazzano. Il club lombardo sembra intenzionato ad affidare la guida tecnica a Andrea Malgrati, 40 anni, attuale allenatore in seconda, che essendo sprovvisto di patentino dovrà essere affiancato da un tecnico abilitato. L'idea a sorpresa sarebbe quella di affidare l'incarico a Walter Zenga, che in Italia non allena da tre anni (ultima esperienza a Crotone nel 2020 in serie A).

In attesa di una risposta di Zenga, si valutano anche altre piste in caso di diniego dell'ex portiere dell'Inter. Una porta a Emilano Bonazzoli, ex attaccante di Brescia e Samp, che nella scorsa stagione ha allenato in Serie D il Fanfulla e ora è libero. Tra i nomi circolati in queste ore, anche quello di Massimo Oddo, l'anno scorso alla guida della Spal nella parte finale della stagione.