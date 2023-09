Serie B, il Lecco torna nel suo stadio

Il via libera da parte del Comune è arrivato. Ora c'è anche il comunicato ufficiale della Lega di B, arrivato dopo il sì del questore sui problemi di sicurezza. Il Lecco torna a giocare nella sua casa, lo stadio Rigamonti-Ceppi, già da sabato prossimo per il derby lombardo contro il Brescia, sabato 16 settembre alle ore 14. La squadra non disputava una partita ufficiale nel suo impianto dalla finale vinta contro il Foggia. L'amministrazione comunale ha dato l'ok sul rinnovo della licenza per 4.995 posti e per autorizzare il torneo di serie B.

L'agibilità, per il Comune, c'è, soprattutto dopo che nelle ultime settimane sono stati fatti dei lavori, e altri saranno necessari, da parte della società, entro febbraio 2024. Sabato prossimo a Lecco si torna a respirare aria di serie B dopo mezzo secolo.