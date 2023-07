Quel pasticciaccio brutto di via Allegri: l'ennesima estate rovente del calcio italiano

Due retrocesse al momento ripescate (le domande totali pervenute sono cinque), una neopromossa bocciata per un ritardo nell’indicazione dello stadio, un’altra squadra esclusa per pagamenti effettuati fuori tempo massimo. Arrivati a fine luglio, il calcio italiano è - ancora una volta - nel caos. Sono serie B e Lega Pro le categorie in sofferenza, come da tradizione. A cascata, ovviamente anche il massimo torneo dei dilettanti, la serie D. Si attendono soluzioni dal prossimo consiglio federale di lunedì 24 luglio, ma la frittata sembra ormai fatta: si finirà con i ricorsi al Tar (2 agosto) e poi al Consiglio di Stato (29 agosto), e quindi con un sostanzioso rinvio del fischio d'inizio di B e C.

Riavvolgiamo il nastro prima di arrivare al cuore della questione: dalla prossima serie B sono state escluse Lecco (vincitrice play-off di C) e Reggina. I lombardi per problemi nella domanda d'iscrizione legati alla scelta di uno stadio alternativo al piccolo impianto di Lecco: il club ha indicato l'Euganeo di Padova, ma lo ha fatto fuori tempo massimo. I calabresi fuori per mancati pagamenti all'Erario per oltre 700mila euro, relativi alla passata stagione. Qui comincia la folle giostra del pallone. Dopo una prima esclusione di entrambe le società, il Consiglio federale del 7 luglio riammette il Lecco e conferma la bocciatura della Reggina, che annuncia una guerra nei tribunali per riavere il posto tra i cadetti. Nella bagarre s'inserisce, a questo punto, il Perugia, con una minaccia di ricorso per ottenere il ripescaggio. Nel frattempo, il Collegio di Garanzia del Coni boccia nuovamente il Lecco e conferma l'addio della Reggina.

E tutto diventa farsesco. Cosa c'entra il Perugia, retrocesso sul campo e quindi giustamente condannato alla Lega Pro? Il posto del Lecco, che ha vinto la maratona assurda dei play off di C giocando e sudando, casomai spetterebbe all'altra finalista di C, il Foggia, non certo ad una retrocessa. Altrimenti: a cosa sono serviti i play-off di C? E ancora: sono rispettate le regole basilari dei campionati? Dalla C devono salire quattro squadre, le tre vincitrici dei gironi e la vincente dei play-off. Se il Lecco restasse fuori, e venisse rispescato il Perugia, quest'anno dalla C sarebbero salite solo tre squadre. Siamo certi che sia tutto regolare?

E poi chi lo spiega ai tifosi delle 28 (sì, 28!) squadre di C che hanno giocato i play-off, che trasferte, stadi pieni, partite giocate ogni tre giorni, lacrime ed emozioni, non siano servite assolutamente a nulla? Sarà credibile questo regolamente della C nella prossima stagione?

Intanto il Foggia presenta in extremis la sua domanda di ripescaggio, ma entrano in scena anche la Spal e il Benevento. Motivo? Il Perugia, tanto agguerrito, ha presentato la domanda d'iscrizione al campionato con un neo: manca l'agibilità all'impianto d'illuminazione dello stadio Curi (lavori in corso e non ancora terminati). Quindi gli umbri non sarebbero in regola per giocare in C, ma vogliono una B che non gli spetta. E poi qualcuno dice che il nostro non è un Paese meraviglioso...

E' il momento di aprire una profonda riflessione in via Allegri, sede della Federcalcio, dopo questo ennesimo pasticciaccio brutto del nostro calcio. Gravina, Balata, Marani: tutti dovrebbero capire che qualcosa non sta funzionando.

Il posto della Reggina verrà occupato dal Brescia, retrocesso nei play-out. Fin qui è tutto ok. Ma non basterà a salvare la situazione in tempo per l'inizio già stabilito del campionato di B. Perché il Lecco andrà avanti con i ricorsi e costringerà tutti ad attendere la fine di questo per la sentenza del Consiglio di Stato. Alla fine i lombardi probabilmente saliranno sul treno per la B, e con loro potrebbe esserci anche il Perugia. E nascerà la B a ventuno o addirittura a ventidue squadre: un mezzo disastro per la Lega di Mauro Balata.

La questione lascerà sul campo qualche vittima. Ci attende probabilmente una B allargata. E' già capitato in passato, e non è stato bello, tanto che si è lavorato per ridurre il numero delle partecipanti e la riforma rimasta nel cassetto di Gravina avrebbe voluto portare le società cadette a diciotto nei prossimi anni. Invece si torna al passato.

Cari signori che governate il nostro calcio, se così sarà, vorrà dire che ad oggi, estate 2023, avete ancora una marea di problemi da risolvere...