Serie B, uno svincolato per il Parma: Rispoli torna in gialloblu

Iachini comincia a plasmare il suo Parma. Il tecnico marchigiano ha chiesto alla società un suo giocatore di fiducia per rinforzare la rosa, ed è stato subito accontentato. Arriva, anzi torna, ai Ducali Andrea Rispoli, terzino sinistro di spinta, 33 anni, campano, già in maglia gialloblu per una breve esperienza in serie A sette anni fa.

Rispoli era nella lista dei calciatori svincolati dopo l'esperienza al Crotone. Iachini con l'esterno di Cava ha lavorato già nelle stagioni di Brescia, Sampdoria e Palermo. Per il difensore, in tandem con il tecnico, due promozioni dalla B alla massima serie.

La nota del club: "Il Parma Calcio 1913 comunica di aver tesserato il calciatore Andrea Rispoli (Cava de’ Tirreni, 29.09.1988). Rispoli vestirà la maglia numero 90".

Il contratto di Rispoli scadrà il prossimo 30 giugno 2022, con possibilità di rinnovo in caso di promozione in A. Il Parma, però, oggi è a meno sei dall'ottava in classifica, mentre ha solo quattro punti di vantaggio sulla quintultima (Cosenza).