Serie B 2023/2024, la Samp partirà con una penalizzazione

Mentre si perfeziona l'addio di Giabbiadini, destinato anche lui al calcio arabo (andrà all'Al Nasr di Dubai da svincolato dopo aver rescisso: guadagnerà 3 milioni netti a stagione per te anni), e contestualmente si chiude per il centrale difensivo Ferrari, che arriva dopo 5 stagioni in A al Sassuolo, la Samp fa i conti con la giustizia sportiva: la squadra di Pirlo, infatti, inizierà con un -2 la stagione in serie B. Il Tribunale Federale Nazionale, presieduto da Carlo Sica, ha sanzionato il club blucerchiato con 2 punti di penalizzazione da scontare nella corrente stagione sportiva. La Samp era stata deferita a titolo di responsabilità diretta per il mancato versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai tesserati per le mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2023.

I tifosi però guardano più al mercato che non al -2 che li attende ad inizio campionato. L'obiettivo è trovare un nome di primissima fascia per rimpiazzare Gabbiadini. Nel mirino c'è Patrick Cutrone, ex Milan, legato al Como ancora per due stagioni. C'è già stato un primo incontro a Milano tra Nicola Legrottaglie, Andrea Mancini e l’agente del bomber, Federico Pastorello. L’attaccante ha il contratto in scadenza nel 2025 con i lariani e servirà un'offerta importante per muoverlo dalla riva del Lago di Como.

Il mercato della Samp

Acquisti

Barreca (d, Cagliari, def.)

Delle Monache (a, Pescara)

Falcone (p, Lecce, risc.)

Borini (a, svincolato, f.c.)

Ricci (c, Frosinone, def.)

Girelli (c, Cremonese, f.c.)

Panada (c, Atalanta, pres.)

Ferrari (d, Sassuolo)

Cessioni

Gabbiadini (a, Al Nasr)

Augello (d, Cagliari,def.)

Chabot (d, Colonia, risc.);

Candreva (c, Salernitana, risc.);

Caputo (a, Empoli, risc.);

Nuytinck (d, Nijmegen, def,.)

Djuricic (c, Panathinaikos, def.)

Rincon (c, svincolato, f.c.)

Quagliarella (a, svincolato, f.c,)

Jesé (a, svincolato, f.c.)

Murillo (d, svincolato, f.c.)

D'Amico (c, Avellino, def.)

Migliardi (a, Novara, def.)