Serie B, mercato: le ultime trattative

Archiviata la prima giornata (con due gare non giocate e da recuperare), i club cadetti si tuffano nel rush finale di mercato. Il Como, ko contro il Venezia al debutto, prepara due colpi dalla A: Marco Benassi, ormai ai margini del progetto Fiorentina e alla ricerca di una nuova sistemazione, dopo il prestito alla Cremonese nella seconda parte della scorsa stagione, è pronto a dire addio alla Viola per sposare il progetto dei lariani. Non sarà l'ultimo colpo dalla A: a Como sta per sbarcare anche il talento di Simone Verdi, rientrato al Torino dopo il prestito all’Hellas Verona: il trequartista sarà uno dei giocatori top della categoria in questa stagione appena iniziata. La Sampdoria, dopo aver vinto a Terni e in attesa di chiudere con l'Udinese per Pereyra, blinda uno dei suoi giocatori chiava: rinnovo per Depaoli. La nota del club; "L’U.C. Sampdoria comunica di aver rinnovato il contratto relativo ai diritti alle prestazioni sportive del calciatore Fabio Depaoli. Per la soddisfazione di tutti il difensore – 44 presenze e una rete con la nostra maglia – si è legato al club blucerchiato fino al 30 giugno 2028".

Deve correre ai ripari il Bari. Jeremy Menez al debutto contro il Palermo ha subito la rottura del crociato del ginocchio destro: per lui stagione finita e addirittura carriera a rischio. Il Bari deve trovare rapidamente un'alternativa sulla trequarti, dopo aver perso Cheddira, ceduto al Frosinone in A. Il ds Polito ha bisogno di un trequartista, ma non sarà Mattia Valoti, in uscita dal Monza. Trattativa col giocatore tramontata sul nascere.

Al Bari serve anche un terzino sinistro: il Genoa dice no per Pajac, che non ha nessuna intenzione di scendere di categoria dopo aver appena conquistato la A. Arrivata la mezzala Ilias Koutsoupias, greco di Creta arrivato in prestito secco dal Benevento per dare qualità al centrocampo. L’anno scorso ha totalizzato con il club sannita 19 presenze e 1 gol. Mignani può contare in mezzo anche su Edjouma, arrivato dallo Steaua.

Ufficiale un terzino sinistro per il Palermo: è il danese Kristoffer Lund Hansen, acquistato dal club svedese dell'Hacken. Contratto fino al 30 giugno 2027.

L’Ascoli, travolto a Cosenza, sta per chiudere la cessione del difensore Lorenco Simic agli israeliani del Maccabi Haifa. L’operazione sarebbe a titolo definitivo per una cifra intorno al milione, con contratto quadriennale per il giocatore croato.

Con Alessio Luciani, Andrea Arrighini, Adriano Montalto e Andrea Vallocchia in uscita, oltre a Davide Guglielmotti ed Elvis Kabashi (su cui ci sono Vicenza, Triestina e Pescara), la Reggiana pensa anche ai rinforzi. Nel mirino l’attaccante Gabriele Moncini, ex Spal e Benevento.

La Ternana è in ritardo: piacciono i centrocampisti Nunzio Lella del Cagliari e Giuseppe Mastinu del Pisa, in arrivo Gvidas Gineitis, lituano di proprietà del Torino. In lista di sbarco, il centrocampista Filippo Damian e l’attaccante Alexis Ferrante: andranno alla Casertana, che sarà ripescata dopo le sentenze del 29 agosto. In arrivo, Gregorio Luperini, centrocampista dei cugini del Perugia.