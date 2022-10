Serie B, mercato: il Venezia rinforza la difesa

La serie B è in continuo movimento. Non solo panchine che saltano e allenatori che vanno e vengono, ma anche il mercato giocatori è fermento e senza soste. Dopo l'ultimo affare del Modena, che si è assicurato l'ex Milan e Bologna Poli, ora è il Venezia a piazzare un altro colpo dalla lista degli svincolati.

Luca Ceppitelli nelle prossime ore sarà un nuovo giocatore della squadra di Javorcic. Il difensore classe 1989 si era svincolato il primo luglio scorso dopo la lunga esperienza con la maglia del Cagliari, ed ora è pronto a firmare un contratto di un anno con il club lagunare, con opzione per il rinnovo. L'annuncio nella giornata di oggi. Una mossa che anticipa la possibile perdita di Pietro Ceccaroni, 26 anni, corteggiato da alcuni club di A e pronto a salutare la truppa lagunare alla riapertura del mercato nella sessione di gennaio.

Umbro, originario di Castiglione del Lago, il difensore Ceppitelli vanta 154 presenze in serie A. Nella scorsa stagione aveva giocato 24 partite con i rossoblù in Serie A e 1 in Coppa Italia. Un elemento che rappresenta sicuramente un innesto di livello per il Venezia che, dopo un inizio di campionato complicato, si è rilanciato con la netta vittoria di Cagliari che ha messo sulla graticola Liverani.