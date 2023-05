Serie B, Modena - Bari: dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Il Bari ci prova ancora. La squadra di Mignani, oggi grande ex a Modena, vuole "sperare nel secondo posto finché la matematica lo consente". Questo il messaggio del tecnico dei pugliesi prima di scendere in campo al Braglia, stadio in cui ha lasciato il segno qualche anno fa (dal 2019 al 2021), ai tifosi baresi. Il Bari è saldamente al terzo posto in classifica a 6 punti dalla secondo posizione del Genoa, dopo aver sprecato l'occasione di avvicinare i Grifoni nello scorso turno, pareggiando in casa con il Cittadella. Il secondo posto, che vorrebbe dire promozione diretta (traguardo già festeggiato dal Frosinone), come ha ricordato il mister dei biancorossi è ancora possibile nonostante le chance siano molto risicate e lo scenario più realistico sia quello dei play-off. Per provarci, i Galletti dovranno fare il massimo per tornare dal Braglia coi 3 punti in tasca (e non sarà semplice poiché il Modena è reduce dal 5-0 col Venezia e vorrà riscattarsi) e contemporaneamente sperare in buone notizie provenienti da Marassi, dove la squadra di Alberto Gilardino sarà impegnata contro l'Ascoli di Breda, tornato in lotta per partecipare ai play-off.

Tesser dovrà fare a meno dei lungodegenti Battistella e Poli, oltre che di Falcinelli. Convocato Tremolada, non al meglio. Lo schieramento dovrebbe essere il 4-3-1-2 con Gagno tra i pali, uno tra Coppolaro e Oukhadda a destra, la coppia centrale formata da Silvestri e Pergreffi, e uno tra Ponsi e Renzetti. A centrocampo dovrebbero agire Magnino, Gerli e Armellino, con Ionita a muoversi alle spalle delle due punte Strizzolo e Diaw. Per la trasferta modenese Mignani recupera Maiello e Folorunsho: il regista, reduce da un problema piuttosto serio al ginocchio, non verrà impiegato, mentre il centrocampista ha addirittura possibilità di partire dall'inizio. Torna a disposizione anche Vicari, al rientro dalla squalifica. Il tecnico potrebbe optare per il ritorno al 4-3-1-2, riservandosi di passare al 4-4-2 in corso d'opera inserendo Morachioli. Davanti a Caprile, la difesa con Pucino, Di Cesare, Vicari e Mazzotta, a centrocampo Maita affiancato da Bellomo e Benedetti, con Folorunsho (o Botta) alle spalle di Cheddira ed Esposito.

Modena - Bari: probabili formazioni

MODENA (4-3-1-2): Gagno; Coppolaro, Silvestri, Pergreffi, Ponsi; Magnino, Gerli, Armellino; Ionita; Strizzolo, Diaw. All. Tesser

BARI (4-3-1-2): Caprile; Pucino, Di Cesare, Vicari, Ricci; Bellomo, Maita, Benedetti; Folorunsho; Cheddira, Esposito. All. Mignani

Arbitro: Mariani di Aprilia

Serie B, Modena - Bari: dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Modena-Bari, gara della 36a giornata di serie B, si gioca oggi, sabato 6 maggio, alle 14 allo stadio Braglia di Modena, e sarà trasmessa in diretta in tv su Sky Sport. Gli utenti Sky potranno seguire la partita anche sull'app SkyGO. La partita verrà trasmessa anche su Dazn, Helbiz Live e in pay-per-view su OneFootball.