La Serie B torna in campo per la 23a giornata: apre la settimana l'anticipo di questa sera, venerdì 3 febbraio, alle 20.30, tra Modena e Cagliari. Al Braglia le due squadre si daranno battaglia per cercare di raccogliere il massimo della posta in palio. Sarà anche la sfida tra i due allenatori più esperti della categoria, Tesser e Ranieri. Il tecnico romano ha già riportaro il Cagliari in piena zona play-off, ma ora cerca il primo acuto in trasferta. Leggeremente staccati i canarini, con la possibilità di accorciare. Ranieri pensa al lancio dal 1' dell'ultimo arrivato, Nik Prelec, attaccante classe 2001: potrebbe avere una maglia da titolare contro il Modena e fare coppia con Lapadula. Out Nandez, tocca a Rog guidare il centrocampo dei sardi. Tesser riflette sulle maglie da assegnare in attacco tra Strizzolo, Diaw e Bonfanti. Il tecnico dei canarini pronto ad aggredire i rossoblu: “Spero che saremo arrembanti sotto alla nostra curva da subito, con lo spirito che serve per fare bene e giocare bene a calcio. Entrambe domani ci giocheremo la partita per dare il meglio e vincere. Il Cagliari vorrà fare la partita, è costruita per essere davanti. L’ultima trasferta a Cittadella ha portato un pareggio, ma facendo la partita su un campo difficile. E’ una squadra aggressiva che verrà a cercare di vincere”.

Modena - Cagliari: probabili formazioni

Modena: Gagno, Oukhadda, Cittadini, Pergreffi, Renzetti, Armellino, Gerli, Ionita, Falcinelli, Tremolada, Strizzolo. All. Tesser.

Cagliari: Radunovic, Altare, Dossena, Capradossi; Zappa, Rog, Makoumbou, Kourfalidis, Azzi; Lapadula Luvumbo. All. Ranieri.

Arbitro: Perenzoni.

Serie B, Modena - Cagliari: dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Modena e Cagliari, anticipo della 23a giornata del campionato di Serie B, in programma questa sera allo stadio Braglia, sarà trasmessa sia in streaming live e on demand su Dazn e sia in diretta sui canali Sky Sport Calcio. Inoltre sarà possibile vederla anche su Now e Helbiz Live. La trasmissione dell'eventi sarà fruibile anche attraverso le app dedicate e scaricabili, ma non sarà possibile seguire la partita gratuitamente senza aver sottoscritto un abbonamento.