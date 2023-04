La 33a giornata di serie B si apre con il derby della via Emilia tra Modena e Parma. I crociati di Pecchia arrivano a quest’appuntamento da sesti in classifica e sulla scia delle ultime due vittorie consecutive su Palermo e Cittadella, che hanno permesso di consolidare il piazzamento in zona play-off. Anche i canarini di Tesser, ormai vicini alla salvezza, sono reduci da quattro punti e zero gol subìti nelle due gare dopo la sosta. Non è una gara da fine stagione, ma un match sempre sentito tra due piazze appassionate e "rivali": questa sera al Braglia ci sarà il pubblico delle grandi occasioni: si va infatti verso un possibile record stagionale di presenze. Tesser non si sente ancora tranquillo, ma la posizione del Modena ora è vicinissima alla salvezza, quindi si scenderà in campo con la speranza soprattutto di divertirsi e provare a replicare il risultato dell’andata. L’allenatore però ha ancora qualche dubbio di formazione soprattutto a centrocampo e in attacco dove Duca e Diaw potrebbero rilevare Magnino e Strizzolo. Obbligati a vincere i parmensi, che vogliono migliorare la posizione nei play-off, obiettivo minimo di stagione. Pecchia potrà contare sull’organico al completo dal momento che sono rientrati anche i due assenti Buffon e Bernabè. Gli ospiti scenderanno in campo con un 4-2-3-1 con Vasquez davanti a tutti.

Modena - Parma: probabili formazioni

MODENA (4-3-2-1): Gagno; Oukhadda, Silvestri, Pergreffi, Renzetti; Armellino, Gerli, Duca; Tremolada, Falcinelli; Diaw.

PARMA (4-2-3-1): Buffon; Delprato, Osorio, Cobbaut, Coulibaly; Estevez, Juric; Camara, Bernabé, Benedyczak; Vazquez. All. Pecchia.

Serie B, Modena - Parma: dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Modena - Parma, anticipo della 33a giornata di serie B, in programma oggi, venerdì 14 aprile, alle 20:30, allo stadio Braglia, sarà trasmessa in diretta in tv su Sky Sport canale 251. Gli utenti Sky potranno seguire la partita anche sull'app SkyGO. La partita verrà trasmessa anche su Dazn, Helbiz Live e in pay-per-view su OneFootball.