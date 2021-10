Serie B, Modesto batte il Pisa e si rilancia

L'ultimo turno di serie B, valido per l'8a giornata, ha regalato come sempre colpi di scena e curiosità. Su tutti, la prima sconfitta stagionale per il Pisa primo della classe. Sono stati cinque invece i pareggi. Occhio anche ai gol bulgari e alla crescita esponenziale di Gori, bomber della Fiorentina che sta trascinando il Cosenza. Cinque pillole e cinque numeri da ricordare della giornata appena trascorsa.

1

Cade per la prima volta nel torneo 2021/22 la capolista Pisa, vince per la prima volta il Crotone nello scontro diretto dello “Scida”: 2-1 per i rossoblù di Modesto. Ora tutte le 20 partecipanti all’attuale torneo cadetto hanno perso almeno una partita, soltanto il Pordenone è ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale.

61

Festa dei giocatori bulgari nell’8a giornata della Serie BKT 2021/22: Galabinov regala il gol da 3 punti a Vicenza alla “sua” Reggina e si porta a 61 reti in cadetteria, 99 con squadre italiane tra A, B, C e post-season (coppe escluse). È stata, invece, la prima rete per Atanas Iliev, giocatore dell’Ascoli, che è dunque diventato il settimo calciatore di questo paese a segnare almeno una rete in Serie B italiana.

8

Andres Tello segna la rete di un pareggio importante per il Benevento a Cremona: il centrocampista giallorosso, all’ottava marcatura fra Serie A (1) e B (7) da quando gioca con squadre italiane, ha sempre segnato curiosamente in trasferta.

4

Non finisce di stupire Gabriele Gori, che sembra aver trovato a Cosenza il suo “habitat” naturale: quarta rete della punta rossoblù in 8 giornate di campionato, mai così prolifico in un torneo cadetto. Il suo primato personale assoluto di reti risale al 2019/20 – Lega Pro – 9 reti nell’Arezzo.

5

Giornata-record stagionale per i pareggi: 5 nelle 10 partite del calendario del turno numero 8, tra cui due 0-0, a Parma e Cittadella, che si erano verificati – invece – anche alla terza giornata, nei match Benevento-Lecce e Frosinone-Perugia.