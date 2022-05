Serie B, Monza - Brescia: dove vedere la semifinale play-off in tv o in streaming

La prima finalista per la promozione in serie A è il Pisa. E questa sera alle 21 tocca a Monza e Brescia prendersi l'altro posto a disposizione per la sfida decisiva dei play-off di serie B. I brianzoli hanno vinto la gara di andata al Rigamonti 2 a 1 e adesso hanno in pugno il loro destino: sono in finale anche perdendo con un solo gol di scarto.

Ieri i toscani hanno piegato il Benevento con un gol di Benali e hanno pareggiato i conti con il ko dell'andata al Vigorito, centrando la qualificazione grazie al miglior piazzamento di classifica (terzo posto), che sarà prezioso ora anche nelle due finali play-off. Tripudio nerazzurro all'Arena Garibaldi per la squadra di Luca D'Angelo, che ora attende il nome della sua rivale.

Pisa - Benevento 1-0: il tabellino

Pisa (4-3-1-2): Nicolas; Birindelli, Leverbe, Hermannsson, Beruatto; Mastinu (64' Siega), Nagy, Marin (92' De Vitis); Benali (64' Sibilli); Torregrossa (64' Lucca), Puscas (84' Masucci). All. D'Angelo

Benevento (4-3-3): Paleari; Masciangelo (69' Elia), Glik, Barba, Letizia; Ionita (51' Insigne), Calò (84' Forte), Acampora (69' Viviani); Tello, Lapadula, Improta (69' Moncini). All. Caserta

Reti: 10' Benali (P)

Ammoniti: Sibilli (P) dalla panchina, Ionita (B), Marin (P), Beruatto (P), Leverbe (P), Viviani (B)

Semifinale play-off (ritorno): dove vederla in tv o in streaming

Sabato 21 maggio

Pisa-Benevento 1-0 (Pisa in finale)

Domenica 22 maggio

Monza-Brescia, ore 21, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 252. Telecronaca di Daniele Barone, commento tecnico di Lorenzo Minotti. Streaming su Dazn, Sky Go, Now e Helbiz Live.

Regolamento

In caso di parità dopo i 180 minuti non sono previsti i tempi supplementari, ma si qualificherà la squadra meglio posizionata in classifica.