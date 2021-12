Serie B: il Monza annuncia Ramirez, un colpo da A

Il Monza non si accontenta di essere la squadra del momento in serie B, reduce da nove partite utili e ad un passo dalla zona promozione diretta. I brianzoli pensano in grande e piazzano l'ennesimo colpo clamoroso della gestione Berlusconi (dopo Boateng, Paletta, Balotelli, Caldirola...): ufficializzato da poco l'acquisto dell'uruguaiano Gaston Ramirez, 31 anni, trequartista, fino a ieri svincolato.

Un bel regalo di Natale per Giovanni Stroppa e per tutti i tifosi del Monza. Ramirez ha firmato un contratto fino al 30 giugno prossimo. L'estate scorsa era rimasto senza squadra dopo l'addio alla Samp, con cui aveva giocato negli ultimi quattro anni. Per lui anche le esperienze con Bologna (il primo club a portarlo in Europa, dal Penarol, nel 2010) e Middlesbrough, in Inghilterra.

Il nuovo acquisto sarà utilizzabile in campionato solamente dopo il 15 gennaio, perché prima la società dovrà liberare una casella dalla lista dei calciatori over attualmente in rosa. Intanto Ramirez inizierà ad allenarsi con i nuovi compagni per ritrovare la migliore condizione.