Serie B: la Spal esonera Clotet e pensa a Venturato

Il primo cambio in panchina del 2022 del calcio italiano sarà quello della Spal, in serie B. E' finita l'avventura del 44enne spagnolo Pep Clotet alla guida degli emiliani. L'ex allenatore del Brescia, rivelazione nella passata stagione nel torneo cadetto, non ha soddisfatto le aspettative di Joe Tacopina e del suo entourage. Tre sconfitte nelle ultime quattro partite e appena cinque vittorie in 18 giornate di campionato: la Spal sta viaggiando ad una velocità inferiore alle attese della scorsa estate.

Per questo la società vuole approfittare della sosta causata dai tanti casi Covid per ripresentarsi al campionato con un nuovo allenatore. La scelta sarebbe caduta su Roberto Venturato, 58 anni, nato in Australia, ex allenatore del Cittadella: mancherebbe solo gli annunci ufficiali, attesi nelle prossime ore.

Venturato tornerebbe in B sette mesi dopo la finale play-off per la serie A persa contro il Venezia. Sei anni alla guida dei veneti per Venturato: dalla C alle porte della A con 270 panchine (124 vittorie, 65 pareggi e 81 sconfitte).

Il nuovo allenatore della Spal potrebbe quindi esordire il prossimo 16 gennaio, alla ripresa del campionato, contro il Benevento.