Serie B nona giornata: dove vedere le partite in diretta tv e in streaming

Il Parma a Venezia in uno dei primi scontri diretti per la promozione di questo campionato. Il Palermo a Modena per fare la voce grossa e provare un ulteriore avvicinamento alla vetta.

E le sorprese Catanzaro e Como che sornione cercano punti e certezze per piazzarsi in pianta stabile ai piani alti della classifica. Si avvicina il fischio d'inizio della nona giornata di campionato, che si apre con un derby mai giocato a queste latitudini: al Rigamonti c'è Brescia-Feralpisalò, mai disputato in serie B fino ad oggi.

Chiamato a dare un segnale il Bari, impegnato al Mapei contro la Reggiana. In casa pugliese l'aria si sta facendo pesante: i tifosi contro la proprietà (famiglia De Laurentiis) per un mercato ritenuto non all'altezza delle ambizioni della piazza, dopo la finale per la A persa contro il Cagliari.

Riflettori sul Del Duca di Ascoli: debutta il ds Marco Giannitti, ma soprattutto Pirlo si gioca la panchina blucerchiata. In caso ko o pareggio, Radrizzani darà il via al ribaltone tecnico. La Samp è penultima e nell'ambiente cresce il malcontento. Domenica in Spezia - Pisa sotto esame anche Max Alvini, tecnico dei liguri, partiti malissimo dopo la retrocessione dalla A.

Serie B, 9a giornata: il programma

Venerdì 6 ottobre, ore 20,30

Brescia - Feralpisalò

Sabato 7 ottobre, ore 14

Sudtirol - Catanzaro

Cosenza - Lecco

Reggiana - Bari

Modena - Palermo

Sabato 7 ottobre, ore 16,15

Ascoli - Sampdoria

Cittadella - Ternana

Venezia - Parma

Domenica 8 ottobre, ore 16,15

Como - Cremonese

Spezia - Pisa