Serie B, nona giornata: programma, orari e dove vedere le partite in tv e in streaming

Si avvicina un altro week end di emozioni forti in serie B, con l'ennesima novità stagionale. Sabato prossimo al Tombolato di Cittadella debutterà in panchina per la prima volta in carriera Daniele De Rossi, nuovo allenatore della Spal. Il tecnico 39enne chiamato subito a dare una sterzata al cammino altalenante degli estensi, costato il posto a Venturato, che sarebbe stato l'ex di turno in Veneto e invece dovrà guardare il match in tv, dopo l'esonero. La giornata, la 9a, si apre con l'anticipo tra Venezia e Frosinone: i lagunari devono rialzarsi dopo il ko casalingo contro il Super Bari attuale. Javorcic ha bisogno di punti per allinearsi alle prime, ma occhio alla squadra di Fabio Grosso, mina vagante del torneo e pronta a inserirsi ai vertici. In programma c'è anche Cagliari-Brescia, partita che promette spettacolo e mette in palio punti pesanti. Il Bari in casa sogna l'allungo in testa, ma deve piegare l'Ascoli. La Reggina di Inzaghi al Tardini contro il Parma, trasferta difficile, anche se a Reggio Calabria sembra che tutto sia possibile, compreso sognare ad occhi aperti il ritorno in A.

Serie B, 9a giornata: programma e orari



Venerdi' 14 ottobre (ore 20.30)



VENEZIA-FROSINONE



Sabato 15 ottobre (ore 14.00)



BENEVENTO-TERNANA



CAGLIARI-BRESCIA



CITTADELLA-SPAL



COSENZA-GENOA



MODENA-COMO



PALERMO-PISA



PARMA-REGGINA

Sabato 15 ottobre (ore 16.15)



BARI-ASCOLI



Domenica 16 ottobre (ore 16.15)



PERUGIA-SÜDTIROL

Dove vedere la Serie B in tv e streaming

La Serie B 2022/2023 verrà trasmessa in tv su SkySport: basterà seguire le gare nei vari canali in diretta tv, mentre per Dazn e Helbiz Live servirà scaricare l'app nelle moderne smart tv o collegare l'apparecchio a Google Chromecast, console per videogiochi o Amazon Firestick.

In streaming, si può seguire la Serie B in diretta grazie a Sky Go e Now Tv scaricando l'app su tablet, notebook, smartphone e pc o in alternativa sull'app di Dazn o Helbiz Live da tablet e smartphone, accedendo direttamente al sito ufficiale da pc e notebook.

Helbiz Live è disponibile anche su Prime Video, con un abbonamento dedicato: la Serie B potrà dunque essere seguita anche sull'app del servizio Amazon, presente su tablet, cellulare, console per videogiochi Playstation e Xbox o sulle moderne smart tv. Da pc e notebook basta accedere al sito ufficiale di Prime.