Serie B, nona giornata: il Venezia batte il Parma, il Palermo ora vede la vetta

Il Parma cade al Penzo nella sfida spettacolo contro il Venezia. I lagunari battono la capolista e riaprono i giochi al vertice. Il Palermo sbanca il Braglia di Modena con una prestazione autoritaria e approfitta: la squadra di si porta ad un punto dalla vetta. Anche il Venezia si avvicina al primo posto, ora lontano solo due punti. La squadra di Vanoli fa sul serio e dà un chiaro segnale al campionato: l'obiettivo è la A diretta. Dietro le tre big, ecco la prima sorpresa di stagione, di cui abbiamo già parlato più che positivamente nelle settimane precedenti: il Catanzaro. La matricola calabrese vince al Druso di Bolzano contro il Sudtirol e aggancia il Venezia al terzo posto. Entusiasmo alle stelle, ma anche organizzazione, qualità e giocatori di esperienza. Così Vivarini può andare lontano.

Sale e non sembra volersi fermare anche l'altra calabrese, il Cosenza: secco 3 a 0 alla neopromossa Lecco, sempre più ultima, e ingresso prepotente in zona play-off per i Lupi della Sila. Agganciato il Como, sorpreso da una Cremonese in crescita continua grazie al lavoro di uno stratega della categoria come Giovanni Stroppa, che ha rivitalizzato i grigiorossi, sempre più temibili e nelle zone di classifica che gli competono.

Non decolla il Bari, fermato a Reggio Emilia dalla squadra di Nesta. Mignani naviga in acque non sicure, travolto da polmiche e mugugni di un ambiente che vorrebbe primeggiare come nella passata stagione e non accetta ora una stagione anonima.

Restano indietro Spezia e Samp. I bianconeri pareggiano in casa contro il Pisa e rimandano ancora una volta il rilancio, con Alvini che resta fortemente in discussione (sarebbe pronto Inzaghi). I blucerchiati impattano ad Ascoli, confermandosi la penultima a sorpresa della classifica. Pirlo potrebbe essere licenziato da un momento all'altro, ma nell'ambiente regna ancora una certa confusione a livello di scelte e decisioni tecniche. In un clima d'incertezza, l'ex juventino potrebbe anche ricevere l'ennesima fiducia a tempo e approfittare della sosta per cercare di rimettere i cocci della Samp a posto.

Serie B, 9a giornata: il programma

Brescia - Feralpisalò 1-1

Sudtirol - Catanzaro 0-1

Cosenza - Lecco 3-0

Reggiana - Bari 1-1

Modena - Palermo 0-2

Ascoli - Sampdoria 1-1

Cittadella - Ternana 2-2

Venezia - Parma 3-2

Como - Cremonese 1-3

Spezia - Pisa 0-0

Serie B, la classifica

Parma 20

Palermo 19

Venezia 18

Catanzaro 18

Cosenza 14

Como 14

Cremonese 13

Cittadella 13

Modena 12

Brescia 10

Sudtirol 10

Bari 10

Pisa 9

Ascoli 9

Reggiana 8

Spezia 6

Ternana 6

Feralpisalò 5

Sampdoria 4

Lecco 1