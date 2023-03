Serie B, tutti i numeri del campionato alla sosta

Arriva la sosta dopo 30 giornate in Serie B. Dopo questa settimana dedicata alle Nazionali, il torneo cadetto ripartirà per il rush finale che si preannuncia infuocato: si è riaperta la lotta per la promozione diretta in Serie A, in zona play-off lotta serrata per garantirsi un posto e bagarre per evitare i play-out e centrare la salvezza. Il calendario diventa, a questo punto, fondamentale, non solo per avere una misura della portata dei match che si dovranno affrontare (ferma restando la peculiare imprevedibilità della Serie B), ma anche per analizzare i trend che le squadre hanno avuto finora e qual è stato il loro rendimento in casa e in trasferta. In particolare, l’ultima giornata non ha visto pareggi, come già successo in occasione della 5a di andata: incrociando i dati con i turni precedenti, si nota come fino ad oggi le vittorie siano state 207 (ovviamente altrettante sconfitte), cioè il 69,2% delle 299 partite giocate (Perugia-Reggina è stata posticipata al 5 aprile), mentre 92 i pareggi (38,1%) a testimonianza di come la Serie B sia un campionato dove si osa. Di queste 207 vittorie, 119 sono state ottenute in casa (57,5%) mentre 88 in trasferta (42,5%) anche questo segnale dell’imprevedibilità che caratterizza il campionato dove il fattore casa non sempre è rispettato.

Esaminando poi singolarmente le 20 squadre alla 30a giornata, risaltano all’occhio, innanzitutto, le 11 vittorie del Frosinone capolista allo Stirpe, unica squadra al momento ad aver centrato la doppia cifra di successi casalinghi: un vero e proprio fortino per i ciociari, in cui hanno realizzato ben 27 gol in 15 gare, subendone appena 8, per un totale di 35 punti, poco più del 50% dell’attuale punteggio in classifica (62).

Da notare, poi, come il Cagliari, attualmente sesto a quota 45 punti, sia addirittura secondo per vittorie interne (9), con un totale di ben 31 punti in 15 partite interne (media di circa 2 punti all’Unipol Domus). I sardi hanno ottenuto quasi il 69% dei loro punti tra le mura amiche ed è evidente come ci sia una certa disparità con l’andamento in trasferta: appena 14 punti raccolti e quattordicesimo posto in questa speciale classifica. Como e Ternana, rispettivamente al decimo e undicesimo posto con 39 punti, entrano in zona playoff grazie ai 7 successi interni che hanno fruttato, considerando anche i pareggi, 25 punti per i lariani e 26 per le Fere (per entrambe circa il 64% del totale). Equilibrio Parma: la squadra di Fabio Pecchia occupa al momento il nono posto in classifica con 41 punti, così come è nono per punti conquistati in casa e in trasferta (23 e 18).

Paradosso Bari: nonostante la spinta enorme del San Nicola che registra quasi sempre numeri da record, la squadra di Michele Mignani è appena dodicesima con 22 punti raccolti in casa, frutto di 5 vittorie e 7 pareggi in 15 giornate; il dato si trasforma se si considerano i punti ottenuti lontano dalla Puglia: in questa speciale classifica, il Bari è primo con 28 punti. I biancorossi detengono infatti il record di vittorie (8 su 15, al pari di Frosinone e Genoa) e di gol segnati (21, come il Frosinone).

La zona salvezza

Discorso simile per l’Ascoli: i ragazzi di Roberto Breda, tredicesimi con 36 punti, hanno un rendimento interno da retrocessione per via dei 14 punti raccolti in 15 gare (media inferiore ad 1 punto a partita), con il dato che cresce sensibilmente lontano dal Del Duca: 22 punti e quinto posto. Analizzando il trend esterno di Venezia e Benevento, le due compagini sarebbero ben lontane dalla zona retrocessione/playout, anzi lotterebbero per i playoff: i lagunari sarebbero ottavi con 19 punti in 15 giornate (quasi il 58% sul totale), mentre le streghe decime con 16 punti (il 55% dei punti totalizzati finora). Il Cosenza ha invece nel Marulla un grande alleato: se si considerasse solo l’andamento interno, la squadra di William Viali sarebbe undicesima con 23 punti sui 32 totalizzati finora (quasi il 72%). Di contro, la squadra calabrese è ultima per rendimento esterno con solo 9 punti conquistati (2V, 3N). Anche il Palermo di Eugenio Corini ha un ottimo ruolino interno grazie ai 26 punti ottenuti fino a questo momento (7V, 5N) e sarebbe quarto, ma è penalizzato dalle prestazioni in trasferta che lo relegano all’undicesimo posto con 16 punti in 15 gare.