Serie B, saltano le panchine di Bari e Lecco

La settimana della sosta porta due esoneri in serie B. Saltano le panchine di Mignani e Foschi, rispettivamente a Bari e Lecco. I pugliesi hanno già perfezionato il ribaltone: arriva il siciliano Pasquale Marino, che nel pomeriggio ha guidato la squadra per il primo allenamento del nuovo corso.

Mignani lo scorso anno è arrivato a un passo dalla promozione in serie A, perdendo nel recupero lo spareggio playoff contro il Cagliari. Non è bastato per riprovarci, avendo centrato una vittoria in nove giornate. Marino torna in pista due anni dopo l'ultima esperienza, alla guida del Crotone.

Il Lecco ha invece sollevato dall'incarico Luciano Foschi. Il club lombardo ha deciso di sollevare dall'incarico Luciano Foschi, che ha ottenuto solamente un punto nelle prime sei partite disputate. La società ha incontrato Marco Zaffaroni, che è pronto a diventare il nuovo allenatore del Lecco. L'anno scorso ha allenato il Verona in Serie A, salvando il club nello spareggio contro lo Spezia.