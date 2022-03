Serie B, oggi si apre la 27a giornata: il programma

Corre veloce la serie: oggi si apre un altro turno infrasettimanale, per la 27a giornata. In attesa di completare la giornata con le gare di domani, ecco il programma con numeri, precedenti e curiosità dei match che si disputeranno tra oggi pomeriggio e questa sera. Il clou al Vigorito: il Benevento, secondo in classifica a -3, cerca di piegare la super Cremonese di Pecchia per agganciare la vetta della classifica. Il Brescia, secondo con un punto di ritardo, spera di battere il Perugia e scavalcare tutti.

Benevento – Cremonese (ore 18.30): nei 3 precedenti ufficiali fra le due squadre a Benevento mai un pareggio, 2 vittorie sannite (ultima 2-0 nella serie B 2019/20) ed 1 grigiorossa (3-1 nella I Divisione Lega Pro 2009/10).

Il Benevento è la cooperativa del gol della serie B: ha mandato in gol ben 15 giocatori, come il Brescia e l’Ascoli, dopo 26 turni.

Sfida al “Vigorito” fra le due squadre più vittoriose: la Cremonese comanda con 14 vittorie in 26 partite giocate, segue il Benevento a quota 13 (come Lecce e Brescia). Sfida tra attacchi atomici: Benevento con 41 gol fatti, meglio solo il Lecce con 42, Cremonese a 40, come Brescia, Monza e Frosinone).

La Cremonese è reduce da 4 vittorie e 2 pareggi nelle ultime 6 giornate, imbattuta dall’1-2 a Lecce, rocambolesco, del 23 gennaio scorso.

Brescia – Perugia (ore 18.30): sono 20 i precedenti tra le due squadre a Brescia: 8 successi dei padroni di casa (ultima 3-0 nella coppa Italia 2020/21), 9 pareggi (ultimo 1-1 nella serie B 2018/19) e 3 vittorie biancorosse (ultima 2-1 nella serie B 2014/15).

Brescia imbattuto da 10 giornate, con score di 4 successi e 6 pareggi; l’ultimo k.o. delle “rondinelle” risale al 5 dicembre scorso, quando il Monza “sbancò” 2-0 il “Rigamonti”. E’ la striscia positiva record in questa stagione della formazione di Inzaghi.

Perugia da record per pareggi dopo 26 giornate: 11 collezionati, come Como, Parma e Frosinone. Grifone imbattuto fuori casa dal 6 novembre scorso, quando crollò 1-4 a Como. Da allora, per i biancorossi di Alvini, 3 pareggi e 3 vittorie (nelle ultime 3 trasferte disputate).

Ternana – Pordenone (ore 18.30): solo due i precedenti a Terni tra le due squadre: nella Coppa Italia 2016/17 vittoria rossoverde per 2-0 all’overtime, nella serie C 2018/19 pareggio per 1-1. Una chiave del match? La Ternana è scatenata nei primi minuti di gioco: 9 reti segnate tra il 1’ e il 15’, record condiviso con il Pisa alla 26° giornata dell’attuale campionato cadetto. Di contro, il Pordenone si distrae assai nei primi minuti di gioco: 7 le reti subite tra il 1’ e il 15’ (come Alessandria, Como, Cosenza e Parma).

Pordenone in piena crisi, reduce da 5 sconfitte di fila; l’ultimo risultato utile neroverde risale al 6 febbraio scorso, 1-1 a Lignano contro la Spal. Squadra friulana che vanta ben 7 record negativi nell’attuale serie B: squadra che vince di meno (2, come il Crotone) e che perde di più (18) dopo 26 partite giocate; attacco anemico della serie B 2021/22 con appena 18 reti segnate, e difesa “groviera” con ben 51 reti subite. Fuori casa è anche la squadra più battuta, con 10 sconfitte su 13 trasferte disputate (come il Crotone). Infine Pordenone in testa ad entrambe le classifiche delle espulsioni della Serie B 2021/22: meno di tutti in quelle a favore (1 soltanto in 26 giornate, come il Perugia) e 6 subite (primato solitario).

Alessandria – Como (ore 20.30): sono 26 i confronti ufficiali tra le due squadre in Piemonte: 8 le vittorie dei grigi (ultima 2-0 nella serie C 2016/17), 9 i pareggi (ultimo 1-1 nella serie C 2019/20), 9 i successi lariani (ultimo 2-1 nella C dello scorso anno). Alessandria senza vittorie dal 22 gennaio scorso, 2-0 al “Moccagatta” sul Benevento; da allora 7 turni senza successi, con 4 pareggi e 3 sconfitte, striscia negativa record del 2021/22 per la formazione piemontese.

Sfida agli opposti: il Como è la squadra che in questo torneo pareggia di più: ben 11 volte in 26 match disputati (come Parma, Perugia e Frosinone). Di contro invece l’Alessandria è la compagine che ne ha pareggiate di meno: solamente 5, come la Reggina.