Serie B, oggi c'è Monza-Pisa: dove vedere la finale play-off in tv o in streaming

Ci siamo: questa sera alle 20:30 primo round per la serie A tra Monza e Pisa. La formazione toscana cerca una promozione che manca da trent'anni. Il tecnico nerazzurro Luca D'Angelo ha risposto così alle parole del collega Giovanni Stroppa alla vigilia della finale d'andata dei play-off di serie B. "Siamo consapevoli della portata della sfida che ci apprestiamo a vivere, sappiamo quanto ci tengono i nostri tifosi. Lo percepiamo costantemente. Ma è ancora presto per farsi prendere dall'emotività. La squadra ha lavorato con attenzione e concentrazione dopo la vittoria contro il Benevento. Affronteremo un altro avversario fortissimo, ma non poteva essere altrimenti arrivati a questo punto della stagione". Durante il campionato il Pisa è stato capace di battere il Monza sia in casa che in trasferta, "ma sono due capitoli chiusi e lontani. Ciò che conta sono le due partite che ci attendono tra poche ore: saranno gare totalmente differenti rispetto a quelle della stagione regolare".

"Servirà lo stesso Pisa intenso, concentrato, determinato e pronto a colpire nel momento migliore". Out Caracciolo, ma il resto del gruppo è a disposizione, nonostante ci siano ben otto diffidati tra i toscani: Nicolas, Leverbe, Beruatto, Nagy, Marin, Sibilli, Torregrossa e Lucca. "Ma non farò la formazione pensando al pericolo del giallo - assicura D'Angelo - abbiamo alternative valide in ogni reparto e mi fido di tutti i miei uomini. Le scelte quindi saranno prettamente tattiche. Servirà una partita totale per avere la meglio del Monza. Noi siamo forti e sappiamo come interpretare al meglio questo tipo di confronti".

Probabili formazioni

MONZA (3-5-2): Di Gregorio; Donati, Caldirola, Pirola; Molina, Ciurria, Barberis, Mazzitelli, Carlos Augusto; Mota Carvalho, Gytkjaer. All. Stroppa.

PISA (4-3-1-2): Nicolas; Birindelli, Leverbe, Hermannsson, Beruatto; Marin, Nagy, Mastinu; Benali; Puscas, Torregrossa. All. D'Angelo.

Arbitro: Guida di Torre Annunziata, assistenti Peretti di Verona e Tolfo di Pordenone.

Monza - Pisa: dove vederla in tv o in streaming

Monza - Pisa, finale di andata dei play-off di serie B, in programma domani, 26 maggio, alle 20:30, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213), e in streaming su Helbiz Live, DAZN e Sky Go.