Serie B in tv, dove vedere tutte le partite della 14ª giornata

E' la settimana del testa a testa in vetta alla classifica. Il Brescia ospita al Rigamonti il Pisa. Prima contro seconda. Una partita che profuma già di serie A. E' lo scontro Inzaghi-D'Angelo il clou della 14a giornata di serie B che si apre oggi pomeriggio con la sfida (ore 18) tra due pericolanti: Crotone e Vicenza vale mezza salvezza. E per Brocchi anche la panchina: in caso di ko, potrebbe scattare l'esonero (pronto Massimo Oddo al suo posto). Questa sera, alle 20.30, il Lecce di Baroni proverà a nettere pressione alle prime della classe in caso di vittoria sulla Ternana.

Domenica sera a Como il debutto di Beppe Iachini alla guida del Parma. Il programma delle partite, gli orari, i canali e i telecronisti di Sky Sport per la 14a giornata.

Venerdì 26 novembre

Crotone-Vicenza, ore 18. Diretta sui canali Sky Sport Calcio (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 252 (satellite e internet). Telecronaca di Davide Polizzi.

Lecce-Ternana, ore 20.30. Diretta sui canali Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 252 (satellite e internet). Telecronaca di Dario Massara.

Sabato 27 novembre

Alessandria-Cremonese, ore 14. Diretta sul canale Sky Sport 256 (satellite e internet). Telecronaca di Paolo Ghisoni

Ascoli-Monza, ore 14. Diretta sui canali Sky Sport 254 (satellite e internet) e Sky Sport 485 (digitale terrestre). Telecronaca di Geri De Rosa.

Benevento-Reggina, ore 14. Diretta sul canale Sky Sport 252 (satellite e internet). Telecronaca di Riccardo Gentile

Frosinone-Pordenone, ore 14. Diretta sui canali Sky Sport 253 (satellite e internet) e Sky Sport 484 (digitale terrestre). Telecronaca di Lucio Rizzica.

Cosenza-Spal, ore 14. Diretta sui canali Sky Sport 255 (satellite e internet) e Sky Sport 486 (digitale terrestre). Telecronaca di Bruno Palermo.

Brescia-Pisa, ore 16.15. Diretta sui canali Sky Sport Calcio (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 251 (satellite e internet). Telecronaca di Daniele Barone, commento di Lorenzo Minotti. A bordocampo Marina Presello.

Perugia-Cittadella, ore 18.30. Diretta sui canali Sky Sport Calcio (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 252 (satellite e internet). Telecronaca di Alessandro Sugoni.

Domenica 28 novembre

Como-Parma, ore 20.30. Diretta sui canali Sky Sport Calcio (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 251 (satellite e internet). Telecronaca di Maurizio Compagnoni.