Serie B in tv, dove vedere tutte le partite della dodicesima giornata

Tutti a caccia del Parma. Inizia domani il turno della 12a giornata di andata, e le inseguitrici della capolista sono pronte ad accorciare le distanze per evitare che la squadra di Pecchia possa scappare troppo lontano e fare un campionato a parte (questa è la sensazione dopo questo quarto di stagione).

Il Venezia deve dare risposte a Terni, contro le Fere che rischiano seriamente di ritrovarsi in zona C e non riuscire a riemergere. La squadra di Vanoli corre forte e non intende mollare la presa sulle posizioni da A diretta. Stesso discorso per il Catanzaro, la migliore delle neopromosse finora: Vivarini ha gli stessi punti dei lagunari, l'entusiasmo è ai massimi livelli nell'ambiente e tutto lascia pensare che i calabresi se la giocheranno fino alla fine. L'ostacolo, però, si chiama Modena: al Ceravolo sarà un pomeriggio difficile perché gli emiliani di Tesser volano in zona promozione con 19 punti.

C'è anche il Palermo, solo un punto più giù del tandem Venezia-Catanzaro. Corini deve sbancare Marassi per restare sulla scia della prima della classe, compito non facile sulla carta, anche se la crisi profonda della Samp sembra aver trasformato il tempio del calcio genovese in terra di conquista. Pirlo rischia davvero grosso in caso di ko: i blucerchiati sono clamorosamente in fondo alla classifica.

Occhio anche al Como, che sta salendo verso i piani alti a auon di risultati. I lariani giocano a Pisa, contro una squadra ancora alla ricerca della sua identità nel nuovo corso affidato ad Aquilani. Sulla riva del Lago, la voglia di essere protagonisti cresce di settimana in settimana e per i toscani non sarà facile ritrovare la via del successo proprio in questo turno.

Serie B, 12a giornata: programma e orari

Sabato 4 novembre, ore 14

Cosenza - Feralpisalò

Pisa - Como

Bari - Ascoli

Ternana - Venezia

Catanzaro - Modena

Cittadella - Brescia

Sabato 4 novembre, ore 16,15

Sampdoria - Palermo

Sabato 5 novembre, ore 16,15

Cremonese - Spezia

Parma - Sudtirol

Reggiana - Lecco