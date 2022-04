Serie B, dove vedere tutte le partite della 35a giornata

Pasquetta sui campi per le protagoniste della serie B. Si gioca oggi la 35a giornata, quartultima di campionato. Si parte all'ora di pranzo con la sfida salvezza tra Spal e Crotone.

Alle ore 15 altri quattro incontri. Riflettori puntati sulla capolista Lecce, impegnata in casa della Reggina. La Cremonese andrà a caccia del riscatto dopo il ko contro il Frosinone, nella sfida con il Cosenza: i grigiorossi non hanno ancora mollato uno dei due posti per la A diretta.

Alle ore 18 ancora quattro gare. Il Pisa, scivolato al sesto posto in classifica, ospiterà il Como: D'Angelo e i suoi devono ritrovare la vittoria che manca da un mese e sperare che le altre davanti rallentino.

Il clou alle ore 20.30 con Monza e Brescia: seconda contro quarta, Stroppa contro Corini: in palio tre punti pesantissimi nella lotta promozione.

Il programma

Spal-Crotone, ore 12.30, diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW;

Cremonese-Cosenza, ore 15, diretta su Sky Sport 252 e in streaming su NOW;

Vicenza-Perugia, ore 15, diretta su Sky Sport 255 e in streaming su NOW;

Pordenone-Benevento, ore 15, diretta su Sky Sport 254 e in streaming su NOW;

Reggina-Lecce, ore 15, diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 253 e in streaming su NOW;

Cittadella-Alessandria, ore 18, diretta su Sky Sport 255 e in streaming su NOW;

Parma-Ascoli, ore 18, diretta su Sky Sport 253 e in streaming su NOW;

Pisa-Como, ore 18, diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW;

Ternana-Frosinone, ore 18.00, diretta su Sky Sport 254 e in streaming su NOW;

Monza-Brescia, ore 20.30, diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW (telecronaca di Daniele Barone, commento di Lorenzo Minotti. A bordocampo Marina Presello)