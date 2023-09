Serie B, ottava giornata: dove vedere le partite in diretta tv e in streaming

La partitissima dello Zini tra Cremonese e Parma, con il ritorno da ex di Pecchia in terra lombarda, sarà il gran finale dell'ottava giornata di campionato, ristretta alle due giornate di domani e domenica dopo le fatiche del turno infrasettimanale. Pecchia si ripresenta da primo della classe e con un margine di vantaggio sulle inseguitrici già significativo (+4).

Il turno si apre con cinque partite, interessanti sia per i piani alti che per la zona paludosa della classifica. Feralpisalò - Spezia, due squadre che qualche mese erano divise da due categorie di differenza, è oggi uno scontro salvezza a tutti gli effetti. Leoni del Garda reduci dalla prima storica vittoria che potrebbe aver dato la svolta, liguri in crisi profonda: per Alvini è l'ultima chiamata, in caso di ko o pari scatterà l'esonero.

In campo anche il Venezia, a Modena, per riscattare la sconfitta interna contro il Palermo che ha rallentato la corsa della squadra di Vanoli. Ma gli emiliani viaggiano in zona play-off fin dall'inizio e hanno i mezzi per continuare a correre con le prime.

Domenica le altre cinque partite, con fari puntati su Palermo - Sudtirol e Bari - Como. I siciliani possono insidiare già la vetta del Parma, in caso di mancata vittoria dei ducali a Cremona, ma occhio alla truppa di Bisoli, sempre coriacea. Al San Nicola una delle partitissime di giornata: Mignani cerca una vittoria di prestigio per lo scatto verso l'alto che ancora manca. Ma i lariani corrono davvero ad alte velocità e puntano al colpaccio in Puglia per restare agganciati al treno delle candidate alla A. Interessante anche Samp - Catanzaro: Pirlo si gioca la panchina contro la neopromossa calabrese di Vivarini. A Marassi attendono un segnale dalla squadra, Iemmello e compagni pronti ad azzannare una preda sanguinante.

Serie B, 8a giornata: programma e orari

Sabato 30 settembre, ore 14

Feralpisalò - Spezia

Brescia - Ascoli

Pisa - Cosenza

Modena - Venezia

Sabato 30 settembre, ore 16,15

Ternana - Reggiana

Domenica 1 ottobre, ore 16,15

Palermo - Sudtirol

Bari - Como

Samp - Catanzaro

Cittadella - Lecco

Domenica 1 ottobre, ore 18,30

Cremonese - Parma