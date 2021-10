Serie B, 8a giornata: una domenica con la "pareggite"

Il Pisa cade per la prima volta, in casa del Crotone (con il suo bomber Lucca in panchina) ma la Cremonese non approfitta e frena in casa contro il Benevento. Si è chiusa ieri con tre positicipi l'8a giornata di serie B: tre pareggi, solo due gol segnati e tanti sbadigli, soprattutto nella notturna tra Cittadella e Spal, ben diretta dall'arbitro Maria Sole Caputi. Monza e Parma non si pungono e non decollano, restando a metà classifica.

Cittadella-Spal 0-0

Pari a reti bianche al Tombolato tra Cittadella e Spal. Entrmabe le squadre conquistano un punto che probabilmente non accontenta nessuno. Pressione iniziale dei granata, ma la prima occasione e’ per la Spal con Colombo che va pressare Kastrati sul rinvio e per poco non vince il rimpallo. Risposta immediata di Antonucci che spara alto da breve distanza. Ancora un paio di opportunita’ per parte e il primo tempo scivola via senza troppi sussulti. I ritmi si accendono nella seconda meta’ di gara. Entrambe le squadre cercano l’episodio buono per sbloccarla. Due brividi sottoporta granata: la prima su rimpallo Perticone Cassandro che a momenti mette fuori causa Kastrati, la seconda su cross di Latte Lath che attraversa tutta l’area e costringe Benedetti al salvataggio in corner. L’ultimo brivido nel recupero: girata di Mazzocco tra le mani di Thiam: finisce a reti inviolate.

Cremonese-Benevento 1-1

La Cremonese con anima e corpo evita la sconfitta rimontando il vantaggio del Benevento al termine di una gara sempre aperta, bella e combattuta. L’equilibrio si spezza al 21′ quando Viviani subisce fallo al limite dell’area. Calo’ si incarica del tiro, la palla passa di fianco alla barriera e viene deviata da Tello quel tanto che basta a spiazzare Sarr. La Cremonese prova a reagire ma la squadra di Caserta addormenta la gara giocando spesso palla all’indietro. Nella ripresa doppia mossa di Pecchia che inserisce Fagioli e Buonaiuto e il primo va in gol dopo pochi secondi sfruttando la prima occasione utile. La gara riprende ritmo con il Benevento che punta sulla velocita’ delle ripartenze e la Cremonese che invece sciupa due occasioni con Gaetano e Di Carmine tra l’8′ e il 9′. Al 35′ fuga di Tello in area che calcia ma Sarr ribatte. Nel finale e’ un continuo botta e risposta fra due formazioni che non si risparmiano ma il risultato resta invariato e la Cremonese si conferma seconda in classifica.

Parma-Monza 0-0

Parma e Monza pareggiano nel big match dell’ottava giornata al Tardini e ottengono un pari a reti bianche che lascia le due squadre appaiate a centro classifica. Nel primo tempo Mihaila e Man si divorano due clamorose occasioni sottoporta, mentre sull’altro versante Buffon e’ sollecitato solo sul tentativo da fuori del neoentrato Valoti, che prende il posto dell’infortunato Scozzarella. Al quarto d’ora della ripresa ancora il Parma pericoloso con il colpo di testa di Mihaila che si infrange sulla traversa, poi un minuto dopo Marrone rimedia la seconda ammonizione lasciando gli ospiti in dieci uomini. Ma, nonostante la superiorita’ numerica, la pressione dei padroni di casa produce solo un’azione personale di Mihaila sventata da Di Gregorio. Finisce 0-0, svolta rimandata per entrambe.