Serie B, Palermo - Ascoli: dove vederla in tv o in streaming

Palermo e Ascoli non si incrociano in campo dal 2018. Quattro anni dopo, la sfida si rinnova e ha il sapore delle grandi partite. Merito dell'entusiasmo straripante della piazza siciliana, che sta accompagnando il ritorno in B dei rosanero con numeri da serie A: oltre 11mila abbonati, attesi 22mila spettatori al Barbera, più dei 21mila della prima giornata, vinta in casa contro il Perugia. Corini, grazie anche ad un mercato che si è infiammato negli ultimi giorni, vuole rendere il suo campo un fortino inespugnabile. Per farlo, deve fare subito centro contro i marchigiani di Bucchi, partiti bene qest'anno con 4 punti in 2 gare, come i palermitani. Singolare il calendario dell'Ascoli finora: ha giocato le prime due gare di campionato al Del Duca, vincendo la prima contro la Ternana e pareggiando poi contro la Spal. Corini punta al bottino pieno: "L’idea è quella di dare continuità, per dare modo a quelli che sono arrivati di ambientarsi. Stulac è migliorato nel corso della settimana, Segre ha bisogno di un percorso di adattamento perché non si è allenato per tre giorni. Devo consolidare l’atteggiamento della squadra. Il Barbera per noi è molto importante, ed è improntate anche che il pubblico ci sostenga fino alla fine. Dico sempre che insieme siamo più forti”. Fischio d'inizio domani, sabato 27 agosto, alle 20:45.

Palermo-Ascoli: probabili formazioni

PALERMO (4-2-3-1): Pigliacelli; Buttaro, Nedelcearu, Marconi, Crivello; Broh, Damiani; Elia, Floriano, Valente; Brunori. All. Corini.

ASCOLI (4-3-3): Leali; Donati, Botteghin, Bellusci, Giordano; Collocolo, Buchel, Caligara; Lungoyi, Gondo, Bidaoui. All. Bucchi.

Palermo-Ascoli: dove vederla in tv o in streaming

Palermo - Ascoli, anticipo della 3a giornata di serie B in programma domani sera, sabato 27 agosto, alle 20,45, sarà trasmesso in tv su Sky Sport (Canale 251). Diretta anche su Dazn attraverso l'app scaricabile su smart tv oltre che sulle console di gioco Xbox e PlayStation, utilizzabile su dispositivi da collegare alla tv come Timvision Box, Google Chromecast e Amazon Fire Tv Stick. La diretta è disponibile anche su Helbiz Live, disponibile sulle moderne Smart Tv e nei Channel di Prime Video. Streaming anche su Sky Go per gli abbonati a Sky Calcio e su Onefootball (in pay-per-view).