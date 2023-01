Serie B, Palermo - Bari: dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Palermo-Bari è il super anticipo della ventunesima giornata del campionato di Serie B: questa sera alle 20.30 si apre il week end del campionato cadetto con una partita nella partita, quella tra i due bomber Brunori (10 gol) e Cheddira (12), star di questa stagione e già oggetto del desiderio di mezza serie A. I padroni di casa si presentano all'appuntamento in decima posizione, condivisa a quota 25 punti con Ascoli, Modena e Brescia. Il Bari arriva da quarta forza del campionato, a 33 punti, -3 dalla coppia delle seconde Reggina-Genoa. Emergenza a centrocampo per Corini, che però porta già in panchina l’ultimo acquisto Tutino, arrivato dal Parma. Nel Bari Mignani sorride: Di Cesare sta bene, Salcedo scalpita. Convocati i baby centrocampisti Lops e Daddario per completare la lista. Il Palermo giocherà con il lutto al braccio in memoria di Biagio Conte, il missionario laico scomparso in settimana.

Sono 70 i precedenti ufficiali tra Palermo e Bari tenendo conto di tutte le competizioni. Il testa a testa è serrato ma per poco sorride ai siciliani, vincitori in 23 incontri contro i 22 successi pugliesi, mentre 25 partite sono finite in parità. Nelle 34 sfide disputate a Palermo, 17 le vittorie rosanero, solo 2 quelle dei biancorossi e 15 pareggi.

Palermo - Bari: probabili formazioni

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Mateju, Nedelcearu, Marconi, Sala; Segre, Damiani, Saric; Valente, Brunori, Di Mariano. Allenatore: Corini. A disposizione: Grotta, Massolo, Orihuela, Bettella, Lancini, Broh, Tutino, Soleri.

BARI (4-3-1-2): Caprile; Di Cesare, Vicari, Dorval, Mazzotta; Maita, Maiello, Benedetti; Folorusho; Ceter, Cheddira. Allenatore: Mignani. A disposizione: Frattali, Antenucci, Botta, Salcedo, Terranova, Zuzek, Pucino, Scheidler, Ricci, Lops, Daddario, Bellomo, Dorval, Mallamo.

ARBITRO: Massimi di Termoli.

Palermo - Bari: dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Palermo-Bari, anticipoi della ventunesima giornata del campionato di Serie B, in programma questa sera alle ore 20.30 allo stadio Barbera di Palermo, sarà visibile su Sky al canale 202 e 249. La gara sarà disponibile anche su Sky Go e sarà trasmessa anche in streaming su Dazn e Helbiz Live.