Serie B, Palermo - Brescia: dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Palermo - Brescia, solo una sorriderà. Domani sera al Barbera, davanti a quasi trentamila spettatori, i rosanero di Corini potrebbero staccare il pass per i play-off promozione, mentre dall'altra parte i bresciani rischierebbero di retrocedere direttamente in C da terzultimi in caso di sconfitta (e vittoria del Perugia). Le Rondinelle sperano di giocarsi la carta del play-out per restare in B, ma dovranno almeno pareggiare in Sicilia. Sfida resa ancor più sentita e particolare dall'incrocio di Corini con il suo passato: il tecnico è nato e cresciuto calcisticamente a Brescia, lo ha allenato e lo ha portato in Serie A. Massimo Cellino, patron dei lombardi, teme di subire la punizione più severa di tutte proprio dal suo ex allenatore. Il presidente seguirà la squadra in Sicilia. Anche Ales Mateju, altro ex insieme a Corini che sfida il passato per avere un futuro più roseo.

Pubblico record sugli spalti: sarà superato il massimo di presenze a livello di pubblico (Palermo-Frosinone). Su Palermo-Brescia non ci sarà solamente l’attenzione di tutti i tifosi rosanero del mondo, anche il Perugia seguirà con attenzione quello che accadrà al Barbera. In ballo c’è la permanenza in serie B. Motivo per cui anche i grifoni tiferanno per le aquile contro le rondinelle.

I tifosi rosanero sono autorizzati a fare gli scongiuri: la cabala dice che l’ultimo confronto fra rosanero e bancazzurri è finito in parità e che il Brescia non vince a Palermo dal 1969. Nel Palermo non ci sarà Marconi, squalificato. Al suo posto dovrebbe giocare Bettella, preferito a Graves. Al Barbera arbitrerà l’internazionale Fabio Maresca.

Palermo-Spal: probabili formazioni

PALERMO (3-5-2): Pigliacelli; Mateju, Nedelcearu, Bettella; Buttaro, Segre, Gomes, Verre, Sala; Tutino, Brunori. All. Corini.

BRESCIA (4-3-2-1): Andrenacci; Karacic, Cistana, Mangraviti, Huard; Bisoli, Labojko, Bjorkgren; Rodriguez, Adryan; Ayé. All. Gastaldello.

Serie B, Palermo - Brescia: dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Palermo - Brescia, gara dell'ultima giornata di serie B, si gioca domani, venerdì 19 maggio, alle 20:30 allo stadio Barbera, e sarà trasmessa in diretta in tv su Sky Sport. Gli utenti Sky potranno seguire la partita anche sull'app SkyGO. La partita verrà trasmessa anche su Dazn, Helbiz Live e in pay-per-view su OneFootball.