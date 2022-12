Serie B, Palermo - Cagliari: dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Palermo - Cagliari si gioca domani alle 18:45 al Barbera. Cambia l'orario, inizialmente fissato per le 18, per la sfida tra le due isolane della serie B. Partita delicata e tre punti pesanti in palio per due squadre partite con forti ambizioni, una proveniente dalla C e l'altra retrocessa dalla A, ma rimaste bloccate nelle zone basse della classifica. La delusione maggiore tra le due è certamente il Cagliari di Liverani, che ad inizio stagione era partito per vincere il campionato. I siciliani, arrivati dalla terza serie, vogliono costruire un futuro importante, in A, ma per ora sono ancora piuttosto in linea con i programmi di una neopromossa che deve blindare la quota salvezza, prima di pensare in grande.

Liverani si gioca ancora una volta a dadi la panchina del Cagliari: il tecnico è sempre in discussione e l'ambiente mugugna. In vista della pausa invernale, eventuali passi falsi potrebbero dare il là al cambio di guida tecnica.

Le ultime

Palermo, reduce da una vittoria e due pareggi, con il 3-5-2 e stessa formazione della sfida contro la Spal. Unico dubbio è Bettella: al suo posto eventualmente Mateju al centro della difesa. Il Cagliari deve fare i conti con qualche assenza: Liverani oltre a Mancosu, Rog e Deiola potrebbe perdere anche Di Pardo, mentre Barreca ha saltato le ultime sedute e rischia il forfait. Liverani ha convocato anche dei baby della Primavera per completare la panchina.

Palermo - Cagliari: le probabili formazioni

Palermo (3-5-2): Pigliacelli; Bettella/Mateju, Nedelcearu, Marconi; Valente, Segre, Stulac, Gomes, Sala; Di Mariano, Brunori. All. Corini.



Cagliari (4-3-1-2): Radunovic; Zappa, Goldaniga, Obert, Carboni; Nandez, Viola, Kourfalidis; Falco; Lapadula, Pavoletti. All. Liverani.

Palermo - Cagliari: dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La sfida tra Palermo e Cagliari, in programma domani, domenica 18 dicembre, alle ore 18.45, allo stadio "Barbera" sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport e Sky Calcio e in streaming su DAZN, ma anche su Now TV, ed Helbiz Live disponibile sia sul sito che nella App ufficiale, sia su Amazon Prime Video.