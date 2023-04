Il Palermo si gioca le ultime chances di piazzarsi stabilmente in zona play-off. Il Cosenza vuole continuare a risalire la china e sognare un'altra impresa-salvezza. La squadra di Viali al Barbera per il posticipo della 32a dopo tre vittorie consecutive senza subire reti. I rosanero, però, devono necessariamente battere i calabresi per continuare a sperare in un piazzamento negli spareggi promozione. Corini, dopo il ko subito a Parma in emergenza e senza demeritare, in questa serata di pasquetta ritrova Marconi e Nedelcearu, pilastri della retroguardia. A centrocampo torna Verre e avanza l'ipotesi Segre al posto di Valente sulla fascia destra. In attacco torna Brunori in tandem con Soleri, protagonista di questo finale di stagione.

Il Cosenza alle prese con diverse assenze, come lo stesso tecnico Viali ha detto chiaramente alla vigilia. Squalificato D’Orazio: al suo posto Martino o La Vardera. In difesa out capitan Rigione per un problema al polpaccio, mentre torna disponibile Cortinovis (partirà dalla panchina). Anche in attacco ci sono problemi: fuori Zarate, Praszelik e Agostinelli, in dubbio il centrocampista Voca dopo una sindrome influenzale. Le scelte: Vaisanen al posto di Rigione e Calò se Voca dovesse dare forfait.

Palermo-Cosenza, le probabili formazioni

Palermo (3-5-2): Pigliacelli; Mateju, Nedelcearu, Marconi; Valente (Segre), Saric, Gomes, Verre, Aurelio; Soleri, Brunori. All. Corini.

Cosenza (4-4-2): Micai; Rispoli, Vaisanen, Meroni, Martino; Marras, Brescianini, Voca, Florenzi; Nasti, Delic. All. Viali.

Serie B, Palermo - Cosenza: dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Palermo - Cosenza, gara della 32a giornata di serie B, in programma oggi, lunedì 10 aprile, alle 20:30, allo stadio Barbera, sarà trasmessa in diretta in tv su Sky Sport canale 251. Gli utenti Sky potranno seguire la partita anche sull'app SkyGO. La partita verrà trasmessa anche su Dazn, Helbiz Live e in pay-per-view su OneFootball.