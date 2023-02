Serie B, Palermo - Frosinone: dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Il Palermo vuole battere il Frosinone capolista per regalare una gioia ai trentamila tifosi che domani saranno al Barbera per rigiocare la finale play-off del 2018, in cui i ciociari soffiarono la A ai rosanero. Corini è pronto per affrontare l'amico Fabio Grosso. Il tecnico dei siciliani non potrà contare su Mateju e Segre, entrambi squalificati. Al posto del difensore ceco dovrebbe giocare Simon Graves, favorito su Buttaro e Orihuela. In sostituzione del centrocampista, invece, pronto Verre. Il tecnico pensa anche a Tutino titolare al fianco di Brunori, con Di Mariano spostato sulla destra al posto di Valente. "Siamo arrabbiati per la sconfitta di Genova – ha detto Corini - perché abbiamo visto che potevamo giocarcela. Sappiamo quanto gli episodi possano spostare l’inerzia di una partita. Se vogliamo creare la giusta mentalità bisogna spingere anche su questo aspetto e lavorare e domandarsi perché non abbiamo fatto risultato. La spinta al miglioramento è fondamentale. Se i tifosi hanno deciso di essere numerosi domani è perché stanno apprezzando quello che stiamo facendo”.

Fabio Grosso non teme l’atmosfera bollente del Barbera: “Sappiamo che ci aspetta un match di cartello con una cornice di pubblico bellissima e numerosa – ha dichiarato l’ex rosanero oggi allenatore del Frosinone – . Vogliamo affrontare la gara al massimo delle nostre forze, provando a mettere sul terreno le nostre qualità e cercando di dare fastidio ad una squadra che ha tante armi per poterci mettere in difficoltà. Io conosco entrambe le piazze, so quanto calore hanno e quanto tengono ai propri colori. Sono certo che rimarrà tutto circoscritto a quello che vedremo sul terreno di gioco. Sarà un incontro tra due avversarie che hanno tutte le qualità per mettersi in difficoltà e che vorranno primeggiare sul terreno. Per quanto riguarda il Palermo, è innegabilmente forte. Ha cambiato proprietà, sono stati fatti tanti investimenti che non portano automaticamente dei risultati e invece loro sono stati bravi a coniugare le due cose. Conosco Corini, un tecnico molto intelligente e con grandi qualità".

Il Palermo ritrova il Frosinone al Barbera per la prima volta dopo la storica finale playoff del 2018: i rosanero di Stellone vennero sconfitti dalla formazione di Moreno Longo nel doppio confronto, animato da polemiche infinite. Il rigore prima assegnato a Coronado e poi negato, i palloni in campo e il nervosismo finale. Al Barbera il Frosinone ha sempre perso nei confronti con i rosanero. Corini e Grosso sono stati compagni di squadra al Palermo per due stagioni mezzo: per loro una promozione in serie A (2003/04) e due qualificazioni consecutive in Coppa Uefa. In panchina, Grosso sostituì nel 2019/20 Corini sulla panchina del Brescia, salvo poi essere esonerato e sostituito dallo stesso Corini dopo sole tre partite.

Palermo - Frosinone: le probabili formazioni

PALERMO (3-5-2): Pigliacelli; Graves, Nedelcearu, Marconi; Di Mariano, Saric, Gomes, Verre, Sala; Brunori, Tutino. All. Corini.

FROSINONE (4-3-3): Turati; Sampirisi, Szyminski, Ravanelli, Cotali; Rohden, Mazzitelli, Garritano; Insigne, Moro, Caso. All. Grosso.

Serie B, Palermo - Frosinone: dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Palermo - Frosinone, partita della 24a giornata di serie B, in programma domani - sabato 18 febbraio - alle 14, al Barbera, sarà trasmessa in diretta in tv su Sky Sport Calcio e Sky Sport. Gli utenti Sky potranno seguire la partita anche sull'app SkyGO. La partita verrà trasmessa anche su Dazn, Helbiz Live e in pay-per-view su OneFootball.