Serie B, Palermo - Genoa: dove vederla in tv o in streaming

Una partita che ha una grande tradizione in serie A, ma che dopo tanti anni si rigioca in B: la 5a giornata si apre con il super anticipo Palermo - Genoa, in programma domani - venerdì 9 settembre, alle 20:30 - al Barbera. I rossoblù se la passano meglio rispetto ai rosanero, bloccati con quattro punti in classifica e reduci da un momento poco felice. Due sconfitte consecutive per la squadra di Eugenio Corini, uscita con le ossa rotte dal Granillo nell'ultimo turno nella sfida contro la Reggina. Il Genoa in trasferta è una macchian da guerra: finora due su due e sei punti in cassaforte, anche se in casa non sfonda e può contare solo su due pareggi. Intanto Blessin non perde mai, in attesa di portare a regime l'intera rosa e iniziare a correre davvero per la promozione. I siciliani non vincono dal debutto casalingo contro il Perugia: è passato ormai quasi un mese (13 agosto), ma Corini può ancora contare sull'entusiasmo della piazza dopo la promozione della passata stagione e l'arrivo di una proprietà ambiziosa e ricca come la City Group. Sono più di 11mila gli abbonati per questa stagione nella città siciliana. A proposito, domani sera spazio alle ultime due perle del mercato: Segre e Di Mariano. Il Grifone risponderà con Strootman titolare. Squalificati Bettella in casa palermitana (rosso a Reggio Calabria) e Gudmunsson per i liguri (anche lui espulso contro il Parma in casa).

Palermo - Genoa: probabili formazioni