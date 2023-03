Serie B, Palermo - Modena: dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Cifra tonda per il campionato di Serie B, che entra nella trentesima giornata e si cala nella parte di campionato in cui ogni partita può essere decisiva, mentre il tempo si assottiglia sempre di più e diventa complesso rimediare ad alcuni errori di inizio campionato. Tutto ciò rende la preparazione di ogni weekend febbrile, piacevolmente ricca di competitività e memorabile.

L’undicesimo turno del girone di ritorno si aprirà con una partita in grado di coniugare storia, tradizione, valori tecnici, conoscenze tattiche e visione al futuro. Questo sarà Palermo-Modena, una sfida tra due squadre che hanno avuto fin da inizio stagione il dovere di mantenere la categoria con la massima serenità possibile, e il piacere di sognare la zona playoff dopo una serie di risultati soddisfacenti. Nella cornice del Barbera, questa sera con calcio d’inizio alle ore 20:30, andrà dunque in scena un appuntamento potenzialmente pieno di emozioni e aperto ad ogni tipo di risultato.

Palermo che soffre di pareggite. Nelle ultime cinque partite questa è stata la dinamica vissuta dal Palermo di Eugenio Corini, che sta vivendo un 2023 positivo per rendimento e proposta, ma è legittimamente interessato a ritrovare la vittoria. A onore del vero, così come per certificare la qualità e lo spirito dei rosanero, i pareggi menzionati sono arrivati contro squadre di un certo calibro: Frosinone, Südtirol, Ternana, Pisa e Cittadella, quindi la capolista e due compagini in zona playoff, offrendo prestazioni mai sottotono e sempre rispettose dell’identità propositiva plasmata dal tecnico. Al Palermo però, a questo punto della stagione serve più una vittoria per mantenere vivo il sogno playoff, che un pareggio per mantenersi in una zona tranquilla di classifica. Il magic moment dell’ottimo Di Mariano, l’esplosività e la tecnica di Gomes, così come la classe di Verre, ormai leader tecnico dal suo arrivo a gennaio, sono gli elementi per edificare una grande prestazione.

Una squadra davvero gagliarda il Modena di Attilio Tesser, che conosce divinamente la categoria, sa organizzare formazioni compatte e contraddistinte da notevole solidità tattica, caratteristiche necessarie per affrontare la Serie B. Non è dunque un caso che i Canarini siano appena un punto sotto proprio il Palermo, e ad appena due lunghezze dai playoff, nonostante il primo obiettivo dichiarato sia stato sin da subito la salvezza. Tale traguardo è vicino, grazie alla classe degli interpreti più estrosi, Luca Tremolada su tutti, e alla cattiveria lucida di profili come Falcinelli e Bonfanti, membri di un reparto completato dall’ottimo Luca Strizzolo. Non mancano possibilità al Modena, che sa unire la qualità di Gerli all’esperienza di Poli, in una serie di duelli con i rispettivi avversari rosanero che stuzzicano al solo pensiero. Manca poco, dunque, all’inizio di una nuova giornata di Serie B benvenuto trentesimo turno, dal Barbera tutto è pronto per lo spettacolo.

Palermo - Modena: probabili formazioni PALERMO (3-5-2): Pigliacelli; Mateju, Nedelceru, Graves; Valente, Saric, Gomes, Verre, Aurelio, Masciangelo; Soleto, Tutino. All. Corini. MODENA (4-3-2-1): Gagno; Oukhadda, Silvestri, Pergreffi, Ponsi; Magnino, Gerli, Armellino; Tremolada, Falcinelli; Strizzolo. All. Tesser.

Serie B, Palermo - Modena: dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Palermo - Modena, anticipo della 30a giornata di serie B, in programma oggi, venerdì 17 marzo, alle 20:30, allo stadio Barbera, sarà trasmessa in diretta in tv su Sky Sport. Gli utenti Sky potranno seguire la partita anche sull'app SkyGO. La partita verrà trasmessa anche su Dazn, Helbiz Live e in pay-per-view su OneFootball.