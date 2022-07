Serie B: Palermo alla ricerca di un nuovo allenatore

Luca D'Angelo, pescarese, reduce dalla finale play-off persa contro il Monza nell'ultima stagione, è il favorito per la panchina del Palermo. Il tecnico abruzzese, che ha portato i toscani dalla C ad un passo dalla A, sembra il nome indicato dalla nuova proprietà del club rosanero per la successione di Silvio Baldini, che ieri sera ha rassegnato le proprie dimissioni assieme al ds Castagnini. Il toto allenatore impazza nella città siciliana da ieri: inizialmente la suggestiva idea del club era quella di portare al Barbera Claudio Ranieri, seguito da De Zerbi e Corini (si è parlato anche di De Rossi). Eugenio Corini, che ha giocato e allenato nell'epoca Zamparini, fino a poche ore fa pareva essere il predestinato per la panchina rosanero.

Corini o D'Angelo

Il tecnico è libero dopo la rescissione col Brescia. I contatti sono intensi, ma non è certo che sia lui il favorito a raccogliere l'eredità di Baldini. Da qualche ora sono iniziati i colloqui con D'Angelo, che però accetterebbe solo con le dovute garanzie di poter lavorare su un progetto pluriennale (come a Pisa) e con una squadra già competitiva per lottare almeno nella colonna sinistra della classifica.

Corini, che l'ultima volta lasciò Palermo da dimissionario dopo incomprensioni con Zamparini, nel 2016, sarebbe probabilmente più propenso ad accettare visto l'attaccamento e la voglia di rivincita che da anni nutre per la piazza palermitana. Il tempo stringe, domenica si gioca in Coppa Italia, e tra poco il Palermo dovrà annunciare il nome del suo nuovo allenatore.