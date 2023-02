Serie B, Palermo - Reggina: dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Big match al Barbera oggi pomeriggio (16.15) in uno dei due posticipi di lusso della 23a giornata di serie B. Si gioca il "derby" del sud tra Palermo e Reggina. I siciliani di Corini vogliono un posto in zona play-off dopo una prima parte di stagione sotto tono. Inzaghi ha in mente solo la A: deve vincere a Palermo per restare sulla scia di Genoa e, più difficile, Frosinone. Corini avrò la spinta di decine di migliaia di tifosi, come sempre in questa stagione. Il tecnico deve decidere se partire con Tutino o continuare con l’undici iniziale che nelle ultime settimane sta facendo tanto bene. Da valutare la situazione di Segre, mentre sono certe le defezioni di Gomes e Bettella oltre ai lungodegenti Elia e Stulac. Nel Palermo sarà interessante capire se Corini vorrà dare spazio a Tutino fin dal primo minuto affiancandolo a Brunori oppure se si andrà avanti con il consueto 4-3-3 con il possibile debutto dal primo minuto di Verre al posto di Segre che si è allenato a singhiozzo in questa settimana.

Corini avverte i suoi ripartendo dal pesante ko dell'andata al Granillo: "Inzaghi è ostico da affrontare, prima da calciatore e adesso da allenatore. Lui ha costruito bene la squadra da quando è arrivato, noi abbiamo avuto qualche difficoltà di amalgama dal punto di vista fisico: ci è servito del tempo. Fabbian? Assenza importante per loro, ma la Reggina ha una rosa di qualità e ha lavorato bene sul mercato. All'andata la Reggina ha meritato: nel primo tempo facemmo delle cose, ma non si possono fare miracoli. Nell'undici c'erano tanti ragazzi nuovi che venivano da ambienti differenti, dovevamo inoltre rimetterci in sesto dal punto di vista fisico. Ho fatto vedere degli spezzoni di quella partita ai ragazzi: vogliamo avere entusiasmo ma senza perdere equilibrio".

Anche in casa Reggina Inzaghi fa la conta degli infortunati: Superpippo è in emergenza. Oltre agli infortuni, deve sopperire anche all'assenza di Fabbian, il talento emergente dei calabresi fermato dal giudice sportivo. Diversi i dubbi delle ultime ore: Ricci, Camporese ed Hernani. C'è anche un ex, Cionek, colpito nei giorni scorsi da un lutto (la morte del padre): è rientrato solo ieri in gruppo e Inzaghi deve valutare il suo eventuale impiego. L'ultimo arrivato Terranova si candida per una maglia, a centrocampo ballottaggio tra Viotti e Bondo.

Palermo - Reggina: probabili formazioni

Palermo (4-3-3): Pigliacelli; Mateju, Nedelcearu, Marconi, Sala; Verre, Damiani, Saric; Valente, Brunori, Di Mariano. All. Corini

Reggina (4-3-3): Contini; Pierozzi, Terranova, Gagliolo, Di Chiara; Liotti, Crisetig, Majer; Canotto, Menez, Rivas. All. Inzaghi.

Serie B, Palermo - Reggina: dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Palermo - Reggina, uno dei due posticipi della 23a giornata del campionato di Serie B, in programma domani pomeriggio alle 16.15, sarà trasmessa sia in streaming live e on demand su Dazn (telecronaca di Dario Mastroianni) e sia in diretta sui canali Sky Sport Calcio (canale 252, telecronaca di Dario Massara). Inoltre sarà possibile vederla anche su Now e Helbiz Live. La trasmissione dell'eventi sarà fruibile anche attraverso le app dedicate e scaricabili, ma non sarà possibile seguire la partita gratuitamente senza aver sottoscritto un abbonamento.