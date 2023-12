Serie B, salta la panchina del Sudtirol: ci sarà un grande ritorno

Altre panchine traballano pericolosamente o saltano in serie B. Il Sudtirol, cinque sconfitte nelle ultime sei giornate, ha dato il benservito a Pier Paolo Bisoli e ora cerca un sostituto. Panchina per il momento affidata a Valente, tecnico della Primavera: "FC Südtirol comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Federico Valente, che nella scorsa estate aveva assunto l’incarico di allenatore della formazione Primavera 2 biancorossa, cogliendo fin qui ottimi risultati nella veste di matricola. Il tecnico è nato il 20 luglio 1975 a Solothurn, in Svizzera, ma è cittadino italiano, in virtù delle origini dei suoi genitori. Ex portiere professionista, nel corso della carriera agonistica ha militato in diverse squadre elvetiche, tra le quali l’FC Thun e l’FC Wohlen".

Federico Valente potrebbe essere la soluzione temporanea, con Ivan Javorcic come primo obiettivo. Il tecnico della promozione in B del 2022, però, è ancora sotto contratto con il Venezia e percepisce un ingaggio di oltre 300mila euro. Il direttore sportivo Paolo Bravo sta studiando altre alternative.