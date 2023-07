Serie B, panchine quasi tutte occupate

La serie B 2023/2024 è quasi completa. Mancano solo le ufficialità per due panchine, poi bisognerà attendere i tempi tecnici del ricorso della Reggina, esclusa dal campionato e quasi certamente rimpiazzata dal Brescia, che dovrà riorganizzarsi in fretta e scegliere un nuovo allenatore dopo la rovinosa retrocessione ai play-out. L'ultima notizia ufficiale resta quella del Pisa, che ha chiamato in panchina Alberto Aquilani, reduce da anni trionfali alla guida della Fiorentina Primavera. Nessun problema per il Lecco: la matricola lombarda ha avuto l'ok dalla Covisoc ed è regolarmente iscritta al prossimo campionato, che disputerà allo stadio Euganeo di Padova.

Sette novità al momento, su venti partecipanti alla cadetteria: la Ternana ha richiamato in panchina Andreazzoli, l'Ascoli ha deciso di affidare la guida della squadra a Viali, mentre la scelta del Cosenza è ricaduta su Caserta. Cambio anche per il Modena, che ha ingaggiato Bianco. Reggiana e Sampdoria si sono affidate a due campioni del mondo, rispettivamente Nesta e Pirlo. Confermati gli allenatori delle neopromosse: Vivarini resta alla guida del Catanzaro, Vecchi su quella della Feralpisalò.

I confermati

Confermati Gorini al Cittadella, Longo al Como e Ballardini alla Cremonese, nonostante la retrocessione della passata stagione. Corini resta alla guida del Palermo, Pecchia al Parma, idem Bisoli e Vanoli, che restano sulle panchine di Sudtirol e Venezia.

Dovrebbe essere solo questione di ore per l'annuncio dello Spezia, che da giorni ha in tasca l'accordo con Max Alvini, pronto a rescindere con la Cremonese e accettare la sfida dei liguri, retrocessi dalla A.

Il quadro sulle panchine della Serie B 2023/2024

ASCOLI - William Viali (nuovo)

BARI - Michele Mignani (confermato)

CATANZARO - Vincenzo Viviarini (confermato)

CITTADELLA - Edoardo Gorini (confermato)

COMO - Moreno Longo (confermato)

COSENZA - Fabio Caserta (nuovo)

CREMONESE - Davide Ballardini (confermato)

FERALPISALÒ - Stefano Vecchi (confermato)

LECCO - Foschi (confermato)

MODENA - Paolo Bianco (nuovo)

PALERMO - Eugenio Corini (confermato)

PARMA - Fabio Pecchia (confermato)

PISA - Aquilani (nuovo)

REGGIANA - Alessandro Nesta (nuovo)

SAMPDORIA - Andrea Pirlo (nuovo)

SPEZIA - Alvini?

SUDTIROL - Pierpaolo Bisoli (confermato)

TERNANA - Aurelio Andreazzoli (nuovo)

VENEZIA - Paolo Vanoli (confermato)

REGGINA (Inzaghi) o BRESCIA ( ? )