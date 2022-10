Serie B, tutte le panchine saltate

Nemmeno un quarto di stagione agli archivi, e sono già 8 i cambi in panchina in questa pazza serie B. Una squadra su tre ha praticamente già rinnegato i progetti estivi e cambiato i piani a campionato in corso. Di queste, una (Perugia), da poche ore sta affrontando il secondo ribaltone stagionale, mentre la squadra affoga all'ultimo posto e i progetti ambiziosi del club (nuovo stadio e ritorno in A) sembrano naufragare tra scelte sbagliate e un clima non idilliaco dentro lo spogliatoio. Se in campo le emozioni non mancano mai, quest'anno anche fuori dal rettangolo verde il torneo cadetto sembra regalare colpi di scena a raffica. Tutto era iniziato in estate a Palermo, con Silvio Baldini che lasciava il club dopo averlo portato in B per mancanza di condivisione di vedute con la nuova proprietà del gruppo City. Al suo posto Corini. Poche settimane e, alla vigilia del debutto, la matricola Sudtirol manda a casa Lamberto Zauli e inizia la stagione con il tecnico della Primavera, Greco, in panchina. Poi la scelta, buona, di puntare su Bisoli: ora gli altoatesini corrono a ritmi da play-off.

Il clou dopo la 6a giornata, prima della sosta per gli impegni internazionali: quattro cambi in simultanea tra Perugia, Pisa, Como e Benevento. Da tre turni è un altro campionato, per quanto riguarda le panchine. Ma i risultati non danno ragione a chi ha cambiato: il Perugia non va e Baldini si è dimesso (tornerà Castori?); il Como sprofonda (ma lì il discorso è diverso: Gattuso ha lasciato per motivi di salute) con Longo; Cannavaro a Benevento non ha mai vinto dopo tre partite. L'unica sterzata la sta dando, faticosamente, D'Angelo a Pisa, ma anche qui il discorso è diverso: il tecnico pescaresi ha guidato per 4 anni i nerazzurri ed è tornato in un ambiente che conosce a memoria e in cui è un leader incontrastato. Ora, però, deve riportare i toscani nell'orbita dell'alta classifica. Non sarà facile, dopo l'inizio catastrofico di Maran.

Alla prossima puntata con la serie degli esoneri della B: trema Javorcic a Venezia, Liverani a Cagliari è sempre sotto esame. Staremo a vedere.

Serie B, tutte le panchine saltate dopo 9 giornate

Palermo: Baldini (nel precampionato, dimissionario), al suo posto Corini

Sudtirol: Zauli (nel precampionato), al suo posto Bisoli (per due gare in panchina il tecnico della Primavera, Greco)

Pisa: Maran (6a giornata), al suo posto D’Angelo

Como: Gattuso (6a), al suo posto Longo

Benevento: Caserta (6a), al suo posto Cannavaro

Perugia: Castori (6a), al suo posto Baldini

Spal: Venturato (8a), al suo posto De Rossi

Perugia (9a): Baldini (dimissionario), al suo posto torna Castori?