Serie B, Parma - Cagliari: dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Anticipo dei play-off al Tardini di Parma. La squadra di Pecchia ospita il Cagliari. La sesta contro la quinta della classifica, anche se al momento i punti sono gli stessi (48) per un gustoso match che profuma già di sfide promozione. Per entrambe, l'obiettivo dichiarato è cercare fino alla fine di salire ancora in classifica in queste ultime giornate, per giocare i play-off da una posizione di partenza privilegiata (il quarto posto), ma è fondamentale anche blindare il posto tra le prime otto, visto che Pisa e Reggina spingono e sono lì a due passi, a soli tre punti.

Le ultime

Il Cagliari cercherà l’affermazione in chiave playoff al Tardini di Parma, tra le mura ducali che vorranno spingere la squadra di Pecchia per lo stesso obiettivo. A 5 turni dal termine della stagione regolare, l’imperativo è non lasciare punti per strada e rinforzare la propria posizione con le inseguitrici. Così Ranieri alla vigilia sulle scelte di formazione: "Mancosu è un problema in più, fa gol e da assist, è importante per noi, sceglierò tra lui e Falco la spalla di Lapadula. Pavoletti? Non rischio chi non sta al meglio, verrà in panchina e farà uno spezzone di partita ma non ha ancora i 90′ minuti. Lo sto vedendo molto bene, si è allenato con il gruppo è un bel segnale. L’ho detto a tutti, ho 6 diffidati e qualcuno salterà a turno. Non inciderà sulle scelte iniziale, tutti meriterebbero di giocare ma sceglierò la formazione migliore. Tutti devono essere pronti mentalmente".

Pecchia dovrebbe recuperare sia Osorio che Benedyczak, con quest’ultimo in leggero dubbio per sabato. Valenti lungodegente. Tra i rossoblù saranno assenti Mancosu (problema muscolare nel primo tempo di Cagliari-Frosinone) e Capradossi, che ha concluso anzitempo la stagione dopo l’operazione al ginocchio. Gli acciaccati Radunovic e Dossena, così come Pavoletti ancora non al meglio, saranno sicuramente tra i convocati.

Parma - Cagliari: probabili formazioni

Parma (4-2-3-1): Buffon; Del Prato, Osorio, Cobbaut, Coulibaly; Estevez, Juric; Zanimacchia, Camara, Benedyczak; Vázquez. All. Pecchia.

Cagliari (4-3-1-2): Radunovic; Zappa, Dossena, Obert, Azzi; Nández, Makoumbou, Lella (Kourfalidis); Falco; Lapadula, Prelec. All. Ranieri.

Serie B, Parma - Cagliari: dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Parma - Cagliari, gara della 34a giornata di serie B, in programma domani, sabato 22 aprile, alle 14, allo stadio "Tardini" sarà trasmessa in diretta in tv su Sky Sport, canale 253. Gli utenti Sky potranno seguire la partita anche sull'app SkyGO. La partita verrà trasmessa anche su Dazn, Helbiz Live e in pay-per-view su OneFootball.