Serie B, il Parma fa già sul serio: prima fuga

Il Parma alza l'asticella e prova a prendere il largo. La capolista piega anche il Bari al Tardini e vola a +4 dalle inseguitrici dopo sette giornate. Alle spalle degli emiliani, però, cambia la batteria di rivali: ora Palermo e Como insidiano la vetta di Pecchia. I siciliani piazzano il colpo di giornata al Penzo: un super Brunori piega il Venezia con una clamorosa tripletta con cui sblocca la sua stagione. Corini ritrova il suo bomber e ora può davvero fare pensieri grandiosi. Vince ancora il Como: dopo il colpo a Cittadella, ecco il successo di corto muso contro la Samp al Senigallia. La squadra di Longo manda in visibilio i suoi tifosi e spedisce all'inferno Pirlo: per l'ex juventino l'esonero è ormai dietro l'angolo.

Risale verso i piani alti la Cremonese, dopo il cambio in panchina: Stroppa centra la prima vittoria a Cosenza e ringrazia il suo super bomber Coda, sempre letale, per l'ingresso in zona play-off. Per i grigiorossi è solo l'inizio della scalata al vertice. Dentro la griglia delle grandi ci sono anche Modena e Sudtirol, che non si fanno male nello scontro diretto e restano in area spareggi.

C'è anche il Catanzaro, non più una sorpresa: pari in casa contro un Cittadella coriaceo e abbottonato, ma per i giallorossi il solito abbraccio del Ceravolo e la positività che potrebbe spingere la squadra di Vivarini in questa stagione verso un posto in zona promozione.

Altra serata no per lo Spezia, che al Picco non va oltre lo 0 a 0 contro il Brescia e scivola ancora in classifica, scavalcato anche dalla matricola Feralpisalò, finalmente vittoriosa in casa dell'altra neopromossa Lecco: prima storica vittoria in serie B per la piccola realtà del Garda allenata da Vecchi. Balestrero e Felici i marcatori di un match che entra negli annali della categoria. A Lecco mugugni su Foschi, ma per ora la panchina tiene.