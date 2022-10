Serie B, Parma - Reggina: dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Soliti numeri da B per Parma - Reggina, in programma domani pomeriggio alle 14 per la nona giornata di andata. La sfida che in A vide incrociarsi anche le stelle nipponiche Kanata e Nakamura nei primi anni 2000, torna in B ed è uno scontro diretto per la promozione. In testa oggi c'è la squadra calabrese di Pippo Inzaghi, trascinata dall'entusiasmo straripante di una città che torna a sognare dopo essere piombata addirittura in serie D: la Reggina al Tardini domani pomeriggio sarà spinta dalla carica di tremila tifosi calabresi presenti nel settore ospiti. La squadra di Pecchia arriva da tre risultati utili consecutivi ed è in crescita, nonostante le assenze di Buffon, Mihaila e Romagnoli, oltre allo squalificato Juric. Dubbio Bernabè. L'esperto Ansaldi la soluzione a centrocampo di Pecchia per tamponare l'assenza pesante del croato fermato dal giudice sportivo. Reggini in testa ma altalentanti nell'ultimo periodo. Unico assente per Inzaghi è Joel Obi: l'ex Chievo e Salernitana è squalificato.

Da seguire la sfida nella sfida tutta fantasia tra Vazquez e Menez, i due fuoriclasse in campo in Parma - Reggina, pronti a rubare il palcoscenico domani pomeriggio.

Parma - Reggina: probabili formazioni