Serie B, le partite della 13a giornata: numeri e curiosità

Dopo la sosta riparte la serie B. Domani scatta la 13a giornata di andata e sono tanti i match imperdibili e le curiosità del week-end cadetto. Giornata particolare per i due tecnici Marco Baroni e Cristian Brocchi: il primo ritrova sul suo cammino, alla guida del Lecce, il Frosinone che aveva già allenato in A; il secondo, con il Vicenza, sfida il Brescia primo in classifica, allenato cinque anni fa in B.

Si parte domani alle 14 con Spal-Alessandria e Ternana-Cittadella. Alle 15 il big match di Frosinone contro il Lecce. Alle 16.15 la sfida tra Perugia e Crotone, con i calabresi che hanno perso tre delle ultime quattro.Al Rigamonti si gioca invece alle 18.30 Brescia-Vicenza. Domenica in campo il lanciatissimo Como nel derby contro il Monza, chiude il posticipo Pisa-Benevento alle 20.30, con i toscani senza Lucca e altri due squalificati a caccia di una vittoria che manca ormai da cinque partite.

I NUMERI

1

In Frosinone-Lecce sfida fra le due squadre cadette 2021/22 che hanno perso di meno nelle prime 12 giornate, una volta ciascuna. La formazione ciociara è anche regina dei pareggi, 6 totalizzati finora, alla pari del Monza. Marco Baroni “ex” di giornata, avendo guidato la formazione giallazzurra dal dicembre 2018 al giugno 2019 in Serie A, con retrocessione in B a fine torneo, sommando 22 panchine ufficiali di cui 4 vinte, 5 pareggiate e 13 perse.

1

Spal-Alessandria metterà di fronte due delle compagini che segnano di meno con subentranti: 1 rete firmata da emiliani e piemontesi, come Ascoli, Perugia e Cittadella.

1

Pareggio “quasi” vietato al “Liberati” in Ternana-Cittadella: un solo nullo in 12 giornate sia per gli umbri, che per i veneti, assieme anche al Vicenza.

4 / 24

Molti opposti in campo: squadra che perde di più nella B 2021/22 (10 volte i veneti) e quella che ha vinto più volte (7 la capolista Brescia), secondo attacco più anemico (10 reti segnate dai biancorossi) contro quello record (23 i lombardi), squadra che fa meno punti in casa (1 il Vicenza) e quella che ne ottiene di più in trasferta (13 il Brescia). Quasi opposte anche per ammonizioni di squadra: 45 subite dai biancorossi, 20 dai lombardi (più corretto solo il Cosenza, a quota 19). Brocchi ex di giornata: ha allenato il Brescia, in Serie B, dal luglio 2016 al marzo 2017: 7 vittorie, 10 pareggi e 14 sconfitte il suo score in 31 panchine ufficiali con le “rondinelle”.

0

Tre squadre mai vittoriose nella storia su 7 precedenti in ciascuna sfida: il Crotone a Perugia (4 pari e 3 sconfitte), il Cosenza a Parma (1 nullo e 6 sconfitte rossoblù), la Cremonese a Reggio Calabria (2 pari e 5 k.o.).