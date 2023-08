Serie B, le partite in programma oggi: dove vederle in tv e in streaming

Dopo il pari dell'open day tra Bari e Palermo, la serie B ha iniziato a regalare le prime emozioni forti. Il Catanzaro debutta pareggiando senza subire gol allo Zini contro la corazzata Cremonese. Ma i gol non sono mancati. Tre a Cosenza, con il tris dei calabresi al San Vito Marulla contro l'Ascoli dell'ex Viali partito con i nervi a fior di pelle: tre espulsi nel primo tempo per i marchigiani. La Samp di Pirlo parte con un successo che carica l'ambiente: 1-2 al Liberati contro la Ternana, con gli umbri mai in partita a parte i minuti finali, in cui hanno accorciato. Buona la prima per i blucerchiati, in attesa degli ultimi botti di mercato.

Oggi si giocano quattro partite per completare il quadro (ci sono due gare rinviate a data da destinarsi) del primo turno. In campo lo Spezia di Alvini a Bolzano, mentre il Parma favorito per i bookmakers gioca in casa contro la matricola assoluta Feralpisalò. Al Tombolato il Cittadella prova a ripetersi dopo la vittoria in Coppa a Empoli, contro la neopromossa Reggiana, mentre a Venezia la squadra di Vanoli prova a partire forte contro il Como.

Serie B, prima giornata

Bari – Palermo 0-0

Cosenza – Ascoli 3-0

Cremonese – Catanzaro 0-0

Ternana – Sampdoria 1-2

Oggi, domenica 20 agosto, ore 20:30

Sudtirol – Spezia

Cittadella – Reggiana

Parma – Feralpisalò

Venezia – Como

Rinviate Pisa – Lecco e Reggina/Brescia - Modena

Serie B, prima giornata: dove vedere le partite in diretta tv e in streaming

Tutte le partite del campionato di serie B 2023/2024 saranno visibili in diretta, in tv e in streaming, sulle piattaforme Dazn, Sky e Now Tv. Da questa stagione la serie B non sarà più visibile su Helbiz Live.