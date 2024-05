Serie B, Pecchia cala il tris e riporta il Parma in A dopo tre anni

Nel 2017 ha riportato il Verona in Serie A, nel 2020 ha vinto una Coppa Italia di Serie C con la Juventus U23, nel 2022 ha ottenuto la secondo promozione con la Cremonese in Serie A, dopo 26 anni dall'ultima apparizione nella massima serie dei grigiorossi. E, ieri sera, con due turni d'anticipo, ha ottenuto la promozione in Serie A col Parma, dopo tre anni di purgatorio degli emiliani. Chiamatelo "Fattore Pecchia": il 51enne di Formia è ormai pronto per misurarsi con il grande calcio italiano. Ha fatto la gavetta, senza mai cercare le luci della ribalta, costruendosi metodi, risultati e nomea di vincente. Al Tardini è arrivato due anni fa, reduce dal campionato vinto a Cremona. L'anno scorso ha provato a rendere subito competitivo il suo Parma, ma il progetto si è fermato in semifinale play-off contro il Cagliari. Ha avuto bisogno di tempo, pazienza, lavoro e fuducia. E del suo talento in panchina. Con 64 gol fatti e solo 33 subiti, la macchina dell'ex centrocampista del Napoli è stata quasi perfetta. La stella è il ventiduenne spagnolo Adrian Bernabé, che ha già messo a segno 8 reti e 3 assist.

Grazie al pareggio di ieri contro il Bari al San Nicola, il suo Parma è promosso in A con due giornate d'anticipo. Decisivo il ko a Catanzaro del Venezia, che ha portato a sette punti il vantaggio parmense sul terzo posto. Il gol promozione con Bonny ad inizio ripresa, i pugliesi hanno pareggiato al 68' con capitan Di Cesare. Ma per i gialloblu bastava il punto per dare il via alla festa. I biancorossi, invece, che un anno fa giocarono la finale play-off per la A contro il Cagliari, oggi annaspano ad un passo dal baratro dei play-out.

La promozione è il primo passo per la proprietà americana del Parma: il presidente Kyle Krause, arrivato nel settembre del 2020, investendo oltre 300 milioni per acquisire il 90% delle quote (e ripianare i debiti), si è ritrovato in mano una squadra costruita male, che sarebbe poi retrocessa in B. Dopo due anni di programmazione, il suo approdo nel calcio che conta. E i tifosi già gli chiedono l'Europa...