Serie B, Perugia - Bari: dove vederla in tv o in streaming

Entrambe ancora a secco di vittorie dopo due giornate, Perugia e Bari questa sera al Curi si sfidano per sbloccarsi e per onorare il loro blasone. In uno stadio gremito anche dagli oltre 600 tifosi pugliesi presenti al seguito della formazione di Mignani, la sfida odierna promette scintille. La formazione di Fabrizio Castori ha perso all'esordio contro il Palermo e pareggiato per 0-0 contro il Parma: ancora zero reti all'attivo. Il tecnico marchigiano del Grifone ritrova in extremis Melchiorri dopo alcune problematiche fisiche, ma deve rinunciare a Rosi e Iannoni. Nel 3-5-2 umbro Gori sarà il portiere, il terzetto difensivo dovrebbe essere composto da Sgarbi, Angella e Curado. A centrocampo Kouan e Luperini affiancheranno Vulic in regia, mentre Casasola a destra e Dell'Orco a sinistra, presidieranno gli esterni. Se Melchiorri non dovesse partire titolare, a far coppia con Olivieri potrebbe essere uno tra Strizzolo e Matos.

Michele Mignani, invece, ha pareggiato le prime due contro Parma, per 2-2, e Palermo nello scorso turno al San Nicola, per 1-1, con la rete di Cheddira che ha pareggiato quella di Valente. Per la trasferta del Curi, il tecnico dei Galletti dovrà nuovamente fare a meno di Vicari, questa volta fermato da un risentimento muscolare al bicipite femorale destro, in compenso però ci sarà la prima chiamata per il nuovo acquisto Zuzek, che potrebbe già esordire accanto a Di Cesare nella linea difensiva a quattro con Pucino e Ricci davanti a Caprile, viste anche le non brillantissime prestazioni di Terranova nelle due precedenti uscite. A centrocampo potrebbero esserci novità: sembrano certi di una maglia Maita e Maiello, mentre pare esserci ballottaggio tra Benedetti e Folorunsho. La trequarti salvo sorprese, sarà presidiata da Botta che agirà alle spalle della coppia d'attacco formata da Antenucci e Cheddira.

Perugia - Bari: probabili formazioni

PERUGIA (3-5-2): Gori; Sgarbi, Curado, Angella; Casasola, Luperini, Kouan, Vulic, Dell'Orco; Olivieri, Melchiorri. All. Castori.

BARI (4-3-1-2): Caprile; Pucino, Terranova, Di Cesare, Ricci; Folorunsho, Maiello, Maita; Botta; Antenucci, Cheddira. All. Mignani.

Perugia - Bari: dove vederla in tv o in streaming

Perugia - Bari, in campo questa sera al Curi alle 20:45, sarà trasmessa in tv da Sky Sport, canale 254. Diretta anche su Dazn, tramite l'app scaricabile su Smart tv oltre che sulle console di gioco Xbox e PlayStation, utilizzabile su dispositivi da collegare alla tv come TIMVISION Box, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick. L'alternativa è Helbiz Live, tramite l'app sulle moderne Smart TV. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su Dazn, su Sky Go, su Helbiz Live, disponibile anche sul sito di Prime Video, e su OneFootball.