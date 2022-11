Serie B, Castagnini nuovo ds del Perugia

Il Perugia ha un nuovo ds. Ufficiale l'arrivo del direttore sportivo Renzo Castagnini, che prende il posto di Marco Giannitti, esonerato la settimana scorsa dalla società. Il nuovo dirigente si è presentato in conferenza stampa accanto al presidente del club umbro, Massimiliano Santopadre: ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2024.

Castagnini ha una lunga carriera alle spalle: è stato ds di Salernitana, Catania, Cosenza, Genoa, Vicenza, Piacenza, Barletta e Brescia, oltre che responsabile osservatori e settore giovanile Juventus. L'ultimo incarico a Palermo dove ha conquistato la promozione in Serie B nella scorsa stagione.

"Sono qui per il blasone di questo club, per la stima profonda verso mister Castori e perché questa è una buona squadra. Difficile dare una valutazione di quello che sta succedendo al Perugia - ha detto Castagnini presentandosi a città e tifosi - . È normale che non ci sia da scherzare e bisogna analizzare la situazione per quello che è. Ho accettato di venire qua per tre cose. In primis la storia del club ed è un onore. Ieri sono stato con il presidente e mi ha fatto vedere strutture ed organizzazione, straordinaria. Ho riscontrato che ci sono tutte le condizioni per lavorare. Poi ho stima del mister, che volevo a Palermo. Infine ho seguito il Perugia come le altre di B e ritengo possa fare bene. E’ chiaro che i giocatori non hanno reso per le loro qualità. Sarà questo un motivo in più per cercare di dare un aiuto a tutti".

Intanto si allena da alcuni giorni con la squadra il difensore sloveno, ex Carpi e Palermo, Aljaz Struna, svincolato. "Lo stiamo valutando, prima però pensiamo a fare punti, poi parleremo di mercato", ha chiuso Castagnini.