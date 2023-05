Serie B, Perugia ultima carta per evitare la C: Castori verso l'esonero

Dopo lo 0-5 pesantissimo subito al Curi nella terzultima giornata dal Cagliari, il Perugia affonda verso la serie C e non sembra più in grado di reagire per giocarsi le residue chance di salvezza riposte nei 180' conclusivi della stagione regolare. Un segnale di resa e scollamento tra il grintoso tecnico Castori e i suoi giocatori che ha allarmato il presidente Santopadre, deciso a giocarsi l'ultimo clamoroso colpo di scena della stagione, prima della resa. Il Perugia è terzultimo con 36 punti. Oggi sarebbe direttamente retrocesso in C. Ma ha davanti il Brescia a quota 38 e il Cosenza a quota 39, rispettivamente quartultima e quintultima, due posizioni che garantirebbero la partecipazione al play-out. Questa è adesso la grande mission del Grifo, impegnato sabato a Venezia e poi in casa contro il Benevento che quel giorno sarà quasi certamente già retrocesso. Il futuro si gioca tutto al Penzo, quindi, in un match da non fallire, contro i lagunari che si giocano l'ultima chance di andare ai play-off.

Al momento il club perugino è in una fase di riflessione, ma i vertici societari starebbero pensando di affidare il timone della squadra al tecnico della Primavera, Alessandro Formisano. L’esonero di Fabrizio Castori potrebbe arrivare entro la giornata odierna. La società è al momento in una fase di riflessione, quindi la decisione non è ancora presa ma si starebbe seriamente pensando alla possibilità di cambiare per cercare il tutto per tutto nelle ultime due partite. Il cambio sarebbe interno (difficile trovare un tecnico pronto a firmare per un solo mese senza garanzie sul futuro) con la promozione in prima squadra dell’attuale tecnico della Primavera. La possibilità di rimonta per il Perugia è ancora concreta e il club vuole tentare il tutto per tutto.